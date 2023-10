La pièce ‘The Bacchae ‘ est venue clore les journées dédiées au focus Jeune Théâtre Européen à l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône

Organisée par l’Espace des Arts (EDA), le Jeune Théâtre National et Instant Mix, la 4e édition du Focus Jeune Théâtre Européen s’est déroulée les 12 et 13 octobre à l’Espace des Arts et a réuni, pour l’occasion, des équipes artistiques de différents pays intégrant dans leur travail la question de « plurilinguisme ».

Outre la présentation du travail mené de janvier à octobre 2023 par cette troupe européenne accueillie dans chaque pays impliqué, Raphaël Gauthier artiste associé Espace des Arts a proposé une mise en voix d’un récit percutant ‘La Détente’. Ce focus a été également l’occasion d’accueillir la metteuse en scène grecque Elli Papakonstaninou et sa pièce ‘The Bacchae’ jouée deux soirs de suite dans le grand espace de l’EDA.

SBR - Photo Info Chalon de la pièce ‘The Bacchae’