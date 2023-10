GAZA - Le chef de l'Onu appelle à un «cessez-le-feu humanitaire immédiat»

Un tir sur l'hôpital de Gaza a provoqué des centaines de morts. Israël dément en être à l'origine mais tous les regards pèsent désormais sur les milliers de morts civils du côté Palestinien.

À la demande de la Russie et des Émirats arabes unis, le Conseil de sécurité de l'Onu tiendra mercredi une réunion d'urgence après un tir meurtrier sur un hôpital à Gaza et se prononcera juste avant sur une résolution portée par le Brésil pour tenter de trouver une position commune sur la guerre entre Israël et le Hamas.