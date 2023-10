Crissey Après-midi récréatif à la salle des fêtes pour les aînés de la commune.

Il est de tradition à Crissey de voir les aînés se retrouver pour passer un après-midi festif organisé par le CCAS et la mairie.

Ce dimanche 15 octobre, les aînés ont eu droit à un après-midi récréatif à la salle des fêtes avec spectacle théâtral et goûter. Ils étaient une centaine de convives de 70 ans et plus à s’être déplacée pour passer ensemble un bon moment convivial.

Des instants privilégiés d’échanges et de discussions qui permettent parfois et même souvent de briser la solitude.

Pascal Boulling maire de Crissey, des élus et des membres du CCAS ont assuré le service entre les petits sketchs joués par les membres de l’association théâtrale "Criss&Oz" de Crissey.

Les aînés ont dégusté une part de gâteau, du crémant… de quoi passer un agréable après-midi.

C.Cléaux