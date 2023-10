Jeux pour enfants à Chalon - Le coup de gueule d'une maman

"Les parcs de jeux de Chalon sont de plus en plus délaissés. Quand un module est abîmé ou jugé vétuste, à Chalon, on ne le répare pas, on ne le remplace pas non plus : on se contente de le retirer et de laisser l'emplacement limite dangereux !Voir au parc rue Simone Veil (qui est pourtant neuf), ainsi qu'au parc Georges Nouelle, qui a beaucoup d'adeptes !

N'y a t'il pas un petit budget pour que nos enfants s'amusent à Chalon, sans se prendre les pieds dans les trous ou bouts de métal laissés en place ?" s'interroge Sandrine.