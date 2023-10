Octobre Rose : Oncossup, une association qui œuvre pour le bien-être des femmes malades

Ce mardi 17 octobre, à partir de 14 heures, l’association Oncossup intervenait à l’Hopital Privé Sainte Marie a Chalon-sur-Saône pour une grande action de solidarité auprès des femmes malades.

Cette association créée par du personnel médical et paramédical de HPSM, œuvre au quotidien pour le bien-être et le confort des patients de l’établissement.

Tout au long de l’après-midi, les bénévoles de l’association distribuaient des roses aux femmes qui entraient dans l’établissement. De plus, elles avaient installé un stand sur lequel se trouvait un buste pour former les malades et les visiteurs aux gestes d’auto palpation. Une action qui se déroulait en présence d’un professeur d’Activité Physique Adapté du CAP.

En effet les deux entités travaillent conjointement en proposant des séances d’APA (activité Physique Adapté) aux patients en cours de séances de chimiothérapie.”

J.P.B