PAUVRETE - La Saône et Loire dans la moyenne régionale

La pauvreté monétaire est moins présente en Bourgogne-Franche-Comté qu’en moyenne en France métropolitaine. Si les départements de la Côte-d’Or et du Jura sont relativement épargnés, ceux de la Nièvre et du Territoire de Belfort sont en revanche plus touchés.

Dans la région, la pauvreté se concentre davantage qu’en France métropolitaine dans les communes urbaines denses. Les jeunes adultes et les familles monoparentales sont les plus exposés à la pauvreté. Les prestations sociales permettent une réduction nette de l’exposition à la pauvreté. Elles participent pour plus d’un tiers au revenu disponible des ménages pauvres.

