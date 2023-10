Les photographes Antoine Morfaux, Eléonore Parc et Marina Spironetti mis à l’honneur !

Après le lancement officiel de la Paulée 2023 qui s’est déroulé le 19 septembre, la conférence de presse sur la Paulée du 13 octobre, avait lieu l’inauguration de la 24e édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise ce vendredi 20 octobre à 17 h 30 dans le Salon d'Honneur de la mairie de Chalon-sur-Saône, en compagnie des deux confréries vineuses à l’origine de l’événement : la Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey et la Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny.

Une inauguration qui s’est déroulée en présence d’ Olivier Tainturier, sous-préfet de Chalon-sur-Saône, Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon, en charge des sports, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bruno Legourd, 1er Adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Évelyne Lefebvre, 10e Adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Sophie Landrot, 12e Adjointe en charge de l’urbanisme et du logement, Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, des Conseillers délégués chargés de mission, Paul Thébault, Chargé du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, Benoît Morgante, Chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Serge Rosinoff, Chargé de la mémoire et du monde patriotique, Monique Brédoire, Chargée du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Sébastien Mercey, Président du Comité des Fêtes, de Stéphane Duplessis, Président de Chalon commerce, de nombreux maires et adjoints des communes de la côte chalonnaise, des vignerons, partenaires et sympathisants.

Voici quelques extraits des discours prononcés lors de cette inauguration :

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône : « Mesdames et messieurs, soyez les bienvenues à l’Hôtel de Ville pour cette cérémonie traditionnelle de l’inauguration de la Paulée de la Côte chalonnaise. Monsieur le Sous/Préfet merci d’honorer cette cérémonie de votre présence. Merci également au deux confréries co-fondatrices de cet événement : la Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey et la Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny [...] C’est un réel plaisir de vous voir et de vous revoir pour beaucoup, pour cet événement qui a pour ambition cette année de braver les intempéries […] C’est un vrai plaisir pour la ville de Chalon d’être avec vous et nos amis vignerons pour un événement qui est un temps fort et un temps exceptionnel de liaison entre la ville et la Côte Chalonnaise. Je salue d’ailleurs les élus de la Côte Chalonnaise qui sont là, les maires, les adjoints qui ont répondu à cette invitation pour renouveler cette alliance entre la Côte Chalonnaise et Chalon. Il y a un lien évident, car le développement de la viticulture sur la côte Chalonnaise est parti en réalité de l’adaptation de la vigne et de la production du vin qui nous est arrivés par la Saône. C’est donc par Chalon que les premiers essais ont pu être imaginés avant de trouver leur plus beau terroir qui est celui de la Côte Chalonnaise. Donc, on a un lien vraiment très fort, un lien qui a été commercial pendant des siècles et des siècles. D’ailleurs, c’est dans le port de Chalon et dans les foires chalonnaises que le vin de la Côte Chalonnaise pouvait se vendre. A ce titre là, nous avons souhaité, il y a quelques années, en 2015/2016 renouvelé cette alliance en proposant à l’ensemble des communes de la Côte Chalonnaise et des organismes de défense de la Côte Chalonnaise de pouvoir signer une charte de partenariat par laquelle, la ville de Chalon-sur-Saône s’engageait à travailler toujours au rayonnement du vin de la Côte Chalonnaise [...] Car les vins de la Côte Chalonnaise sont des vins de qualité, un produit qui est extrêmement bien placé sur le marché du vin aujourd’hui car il reste accessible et il atteint un degré de qualité époustouflant et reconnu dans le monde entier. Merci à l’association des Grands vins de la Côte Chalonnaise qui est l’organisatrice avec la ville de Chalon de cet événement. Merci à nos partenaires : le BIVB (Bureau interprofessionnel du vin de Bourgogne, La Caisse d’Epargne, le Département de Saône-et-Loire, les commerçants et toutes celles et ceux qui viennent prêter la main bénévolement pour que ce soit une réussite. Je vous remercie ! ».

Roelof Lightmans, Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey : « La Paulée, c’est officiellement la fête de la fin des vendanges […] il y a quelques années ici, on avait des jolies ‘Paulées’ et de moins jolies vendanges parce que si la qualité était là, il n’y avait pas de rendement jus car on avait quasiment pas de raisins. 2022 c’était déjà très bien mais en 2023, on bat tout les records donc cette fois on va vraiment fêter la récolte et je suis sûr que les vignerons vous accueilleront les bras ouverts pendant tout le weekend. Je vous remercie ! ».

Stéphane Aladame, Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny : « Merci à la Ville de Chalon, merci Monsieur le Maire de nous accueillir et d’organiser cette fin de vendange et de mettre à l’honneur la viticulture de la Côte Chalonnaise et nos vins. La Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny prend toujours un grand plaisir à participer à la Paulée et venir à Chalon. Alors effectivement, l’année a été un petit peu chaotique au niveau du temps mais finalement, on a une très belle récolte donc le weekend s’annonce lui aussi un petit peu chaotique mais je pense que tout va bien se passer donc on fera une très belle Paulée. Donc bonne Paulée à toutes et à tous et rendez-vous tout à l’heure avec un verre à la main.

S’en suivait la discours du Sous-Préfet,

La mise à l’honneur des photographes :

Antoine Morfaux,

Eléonore Parc

Marina Spironetti

Les félicitations à Lucie Granger-Fiot dont le cliché photographique ‘Intensité intemporelle’ (sur le thème de ‘La Paulée’) a remporté le concours.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B