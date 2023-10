La Maison de la Grande Peur 2 : il reste encore de la place !

Mardi 24 octobre, les plus téméraires d'entre vous se sont rendus à la Maison de la Grande Peur et c'est à la Maison de quartier des Prés Saint-Jean que ça se passe. Pas de panique pour celles et ceux qui auraient raté cette belle occasion de se faire peur entre amis ou en famille : il reste encore de la place ce soir. Plus de détails avec Info Chalon.