Des primes de 800 à 2500 euros/ semaine pour les soignants renonçant à leurs vacances d'été à Paris

Les soignants qui renonceront à leurs vacances habituelles pour travailler bénéficieront d’une prime par semaine travaillée, de 2 500 euros brut pour les médecins, 1 200 euros brut pour les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A (infirmier notamment), 1 000 euros brut pour les catégorie B, et 800 euros brut pour les catégorie C. Les semaines de vacances non prises pourront être prises ultérieurement ou mises « dans un compte épargne temps », a précisé la porte-parole. Une situation qui risque de soulever un certain nombre de commentaires, au regard de la situation du système de santé français. Une proposition qui concerne exclusivement l’AP-HP bien évidemment.