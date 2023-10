Université pour Tous de Bourgogne : 40 ans d'échanges, de savoirs partagés et de passion

40 ans. L'Université pour Tous de Bourgogne Centre de Chalon-sur-Saône a désormais atteint l'âge de la maturité. Plus de détails avec Info Chalon.

Véritable institution locale, l'Université pour Tous de Bourgogne (UTB) Centre de Chalon-sur-Saône ne cesse depuis 40 ans d'assurer avec cœur et brio d'assurer la diffusion et le partage des savoirs au plus grand nombre sur notre territoire.

Fondée en 1983 par Bernard Bailly, dans le cadre d'un renouveau général des universités du temps libre des villes universitaires, l'UTB est toujours vivante grâce au soutien sans faille de ses adhérents et des collectivités locales , quels que soient les élus en place.

En 40 ans, l'UTB c'est entre autres 4520 conférences, 450 conférenciers, 453 voyages et sorties, 24 ouvrages édités, 17 expositions, 10 colloques internationaux et 4000 adhérents, dont 60% de Chalonnais, 80% de retraités, 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes, avec une moyenne d'âge de 65 ans.

Un anniversaire célébré ce vendredi 27 octobre 2023 à l'auditorium du Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) du Grand Chalon.

Tour à tour Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Robert Llorca, le directeur adjoint du CRR du Grand Chalon, Tadeusz Sliwa, le vice-président de l'Université de Bourgogne, et Yves Fournier, le président actuel de l'UTB Centre de Chalon-sur-Saône, ont pris la parole.

Une saynète en deux actes (Bureau de l'UTB et salle de conférences) était proposée à 15 heures 45 avant une conférence d'Ahmed Djebbar, à 16 heures, sur sa vie d'enseignant et d'ancien ministre algérien de l'Éducation nationale.

Et pour clôre cette journée importante pour les adhérents de l'UTB, un cocktail de l'amitié était offert à la cafétéria du CRR.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati