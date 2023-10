Inflation, salaires, austérité : «On est pas des pigeons»

Marre de se faire plumer !

L'initiative entend obtenir l'indexation des salaires et des pensions sur l'inflation.

L'Ukraine et les profiteurs de guerre

• 1 milliards d'euros de bénéfices nets sur les six premiers mois de l’année 2023 pour les 40 plus grandes entreprises cotées à la bourse de Paris, + 15 % sur un an. Les capitalistes sont bien partis pour pulvériser le record historique de 2021, qui s’élevait à 156 milliards.

• 19 milliards d’euros en 2022, le plus important bénéfice de l'histoire de TotalEnergies malgré ses pertes en Russie.

• 45 % de l’inflation depuis 2022, provient de la hausse des profits (source Fonds monétaire international juin 2023). Pour Total, les marchands d’armes et bien d'autres, la guerre en Ukraine est une bonne opération. Elle a permis d'augmenter considérablement les prix, tout en bloquant ou limitant la hausse des salaires, en continuant à presser les PME sous-traitantes.

Le Parti Communiste Français (PCF) propose le blocage des prix, d'indexer les salaires sur l'inflation, d'augmenter les salaires et les pensions, de garantir l'égalité salariale entre les femmes et hommes.

Liberté du marché = liberté des spéculateurs

Engie, Total, Orange, BNP, Renault, Sanofi... sont toutes d'anciennes entreprises publiques qui ont été privatisées. Elles ne sont plus contrôlées par l'État pour le bien des citoyens, elles sont là pour faire le maximum de fric pour leurs actionnaires. Marges honteuses, pression sur les salaires et les PME sous-traitantes, délocalisations, désindustrialisations, nous payons le prix fort quand leurs actionnaires boivent le Champagne !

Le PCF propose également de prendre le pouvoir sur la finance, de nationaliser les grandes banques, certains groupes d'assurances, de renationaliser le secteur de l'énergie et d'instaurer un impôt sur le capital des entreprises pour abonder les budgets des collectivités.

150 milliards de cadeaux aux entreprises !

Quand il s'est agi de légiférer sur l'âge du départ à la retraite, ou sur la réduction des allocations chômage, le gouvernement a sorti le 49.3 pour passer en force. Mais devant la détresse et les difficultés des Français pour manger, se chauffer et boucler leur fin de mois, le président et son ministre de l'Économie «exigent» sans contrainte, un geste patriote aux PDG des grandes entreprises pour qu'ils baissent les prix et augmentent les salaires. Résultats, ils s'en moquent, tout en profitant de quelques 150 milliards de subventions, exonérations de cotisations ou d'impôts offerts par l'État! Pour nous quelques miettes quand les PDG et les actionnaires se gavent !

Le PCF propose de réinstaurer un véritable impôt sur la richesse et de rendre l'impôt sur le revenu plus progressif et plus juste, de donner des moyens pour lutter contre la fraude fiscale, de conditionner les aides aux entreprises à des critères sociaux et environnementaux et de réduire la TVA, impôt injuste, sur les carburants, les produits de premières nécessités.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati