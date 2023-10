SOUPES - Quelques astuces de chef pour sortir de l'ordinaire

Enfin le retour de la saison des soupes, ce plat tellement réconfortant et régressif, parfait pour les longues soirées d'automne et d'hiver. Voici quelques idées originales pour cuisiner cet incontournable de la saison et varier les recettes à l'envi.

En plus d'être remplie de vitamines et de nutriments lorsque les légumes sont bien cuisinés, la soupe est un mets sain rapide à réaliser. Une vingtaine de minutes de cuisson, de l'eau à hauteur des légumes, un coup de mixeur et c'est prêt ! Les ingrédients de base sont souvent les mêmes : les pommes de terre, les poireaux, les carottes… Mais pour rendre ses recettes plus originales, il suffit parfois simplement d'ajouter quelques autres éléments pour avoir des résultats surprenants.



FAITES CHAUFFER LES ÉPICES

Certains légumes sont très bons pour la santé, mais leur goût n'est pas forcément à la hauteur de leurs bienfaits. Pour rehausser les saveurs, ajoutez des épices ou des herbes aromatiques. Ail, laurier, thym, romarin, sauge, safran, cumin, moutarde, poivre… les possibilités sont infinies ! Un duo qui fonctionne bien : associer le chou-fleur et la muscade. Les épices doivent cependant être cuites au bon moment pour éviter de les brûler. En général, faites revenir celles qui sont sous forme de graine en même temps que les légumes, mais attendez la fin de la cuisson pour celles en poudre.



UN PEU D'EXOTISME

Les soupes peuvent aussi vous faire voyager en misant sur des recettes exotiques. Le curry coco est une valeur sûre, comme dans les dahls indiens, et se marie très bien avec de nombreux légumes. Envie d'encore plus d'exotisme ? Remplacez le curry par du gingembre pour une explosion de saveurs. Avec du potiron, de la courge butternut ou du potimarron, le résultat sera également saisissant. Et pour changer des cucurbitacées, le coco s'accordera très bien avec du piment, de la sauce soja, du citron, de la coriandre, des champignons et des petits légumes verts pour une soupe thaï, avec ou sans poulet. Un véritable voyage gustatif !



UNE SOUPE PROTÉINÉE

Parfaites pour les personnes faisant du sport, les soupes aux lentilles corail, pois cassés ou autres légumineuses pourront constituer un apport intéressant en protéine végétale. Pour un aspect crémeux, ajoutez du fromage dans vos préparations. Au plus celui-ci sera fort, au plus votre soupe aura du caractère ! Des associations à tester ? Pommes de terre camembert ou butternut chèvre !



AVEC OU SANS MORCEAUX ?

En matière de soupe, deux catégories de personnes se distinguent : celles qui les préfèrent bien lisses et celles qui les adorent avec des morceaux. Si vous aimez qu'il y ait de la mâche, vous pouvez ajouter des croûtons de pain, assez classiques, ou pourquoi pas du maïs, des graines de courges, des rondelles d'oignon, des cacahuètes, voire des pâtes, du riz, des vermicelles ou des ravioles !



DES LÉGUMES ET DES RESTES OUBLIÉS

Quoi de plus original que faire du neuf avec de l'ancien ? Essayez les topinambours, les rutabagas ou les panais pour des saveurs uniques et peu communes. Recyclez aussi vos restes : les fanes et peaux issues de l'agriculture biologique sont parfaitement utilisables pour concocter des veloutés ou des bouillons. D'ailleurs, certains légumes n'ont pas besoin d'être épluchés, notamment ceux racines. Il suffit de les brosser et de les faire cuire, puis de les mixer avec leurs peaux, afin de préserver le plus possible leurs nutriments.



DU SUCRÉ SALÉ

Rien de mieux, pour surprendre vos papilles et celles de vos convives que le mélange fruits légumes en soupe. Vous ferez le plein de vitamines en même temps que de saveurs ! Les oranges contrebalanceront par exemple le goût des carottes, pour un mélange acidulé et sucré. Les poires accompagneront pommes de terre, brocolis ou poireaux pour plus de douceur, et les pommes s'accorderont avec du céleri et du curry, ou avec des patates douces.

