RECETTES - Laissez-vous tenter par le potiron à la sauce sucrée

Omniprésent sur les étals de nos marchés dès la fin de l'été, le potiron est sans conteste le légume le plus automnal de la saison. Sa belle couleur orange, sa chair fondante et son petit goût sucré séduisent aussi bien les fins gourmets que les cordons-bleus du dimanche. Mais si l'on a l'habitude de le cuisiner principalement en version salée – en soupe ou en gratin notamment –, il se décline également à merveille en recettes sucrées. Tarte à la citrouille à l'américaine, boissons réconfortantes et gourmandes, gaufres et pancakes, beignets ou encore clafoutis, le potiron se prête à de nombreux desserts aussi délicieux qu'originaux.



LE ROI DES CUCURBITACÉES

La famille des cucurbitacées est une grande famille très diversifiée ! De la courge butternut à la courge spaghetti, en passant par le pâtisson, la sucrine du Berry ou la courge musquée de Provence, nous disposons d'un éventail de choix pour cuisiner ce légume phare de l'automne. Néanmoins, l'un des plus appréciés et les plus consommés reste le potiron (ou le potimarron pour sa version mini). Souvent appelé citrouille à tort, on le reconnaît facilement à sa peau épaisse et dure, sa chair filandreuse orangée et sa forme ronde et côtelée. Roi des cucurbitacées, le potiron est facile à cuisiner, notamment incorporé dans les potages ou découpé en gros dés dans les gratins, mais son goût sucré et sa texture beurrée lui permettent également d'intégrer de nombreuses pâtisseries.



LA VRAIE PUMPKIN PIE À L'AMÉRICAINE

Dessert classique de Thanksgiving, la pumpkin pie est un régal pour finir un bon repas sur une note sucrée.

Pour cette recette, il vous faudra 1 kg de chair de potiron que vous ferez cuire dans de l'eau bouillante. Une fois bien ramollie, mixez-la pour en faire une purée. Dans un saladier, battez 3 œufs et 100 g de sucre roux, ajoutez de la cannelle, de la muscade et du gingembre, puis mélangez. Incorporez la purée de potiron, ainsi que 20 cl de lait concentré non sucré et mélangez jusqu'à obtenir une pâte homogène. Coulez la préparation sur une pâte sablée maison ou industrielle et enfournez à 180 °C durant 15 minutes, puis à 165 °C pendant 30 minutes encore. Vous pouvez accompagner votre tarte d'une délicieuse chantilly maison.



CONFITURE DE POTIRON

Pour accompagner vos tartines du matin ou vos crêpes de l'après-midi, la confiture de potiron est une très bonne alternative à la marmelade d'orange. Vous aurez besoin d'1 kg de potiron, du jus d'un citron et d'une orange et de 500 g de sucre en poudre. Coupez la courge en morceaux de 3 cm environ et placez-les dans une marmite. Ajoutez le jus de citron et d'orange, ainsi que le sucre. Couvrez la marmite et laissez reposer toute la nuit. Le lendemain, faites cuire à feu doux en remuant régulièrement. Lorsque la préparation devient épaisse, retirez-la du feu et incorporez-la dans des pots à confiture que vous fermerez soigneusement avant de les retourner.



CRÈME BRÛLÉE À LA CANNELLE

Amateurs de crème brûlée, voici une recette qui va vous mettre l'eau à la bouche ! Coupez un potimarron en dés et mixez-les brièvement avec 12 cl de crème fraîche liquide entière. Versez la préparation dans un saladier et incorporez 3 jaunes d'œufs, à nouveau 12 cl de crème fraîche, 75 g de sucre et 2 pincées de cannelle. Mélangez et filtrez à travers une passoire fine, puis ajoutez des zestes d'orange. Répartissez dans des ramequins et enfournez durant 40 min à 140 °C. Laissez ensuite reposer au frigo 8 heures et, juste avant de servir, saupoudrez vos crèmes de cassonade, puis faites-les caraméliser au four quelques minutes.



LE PUMPKIN SPICE LATTE

L'hiver, si l'on aime se réconforter avec un bon chocolat chaud, on peut aussi tester des saveurs inédites, telles que le pumpkin spice latte, cette boisson au potiron et aux épices. Il vous faudra d'abord préparer un sirop. Faites pour cela cuire 150 g de courge dans de l'eau et mixez pour réduire en purée. Versez cette dernière dans une casserole avec 120 g d'eau, 200 g de sucre, de l'extrait de vanille, de la muscade et de la cannelle. Portez à ébullition et stoppez la cuisson avant de verser le sirop dans un bocal stérilisé. Laissez refroidir.

Préparez ensuite deux expressos et faites chauffer 150 ml de lait. Dans une grande tasse ou un mug, versez le sirop de courge, le café et le lait chaud. Mélangez bien et ajoutez de la chantilly sur le dessus. Vous pouvez également saupoudrer un peu de cannelle. Bonne dégustation !



M.K