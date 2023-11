"Ici c'est Chalon !"... Les territoires d'industrie de France avaient rendez-vous à Chalon sur Saône

Rarement un tel événement avait été organisé à Chalon. Imaginez retrouver dans un seul et unique lieu et qui plus est à Chalon, l'ensemble des territoires français représentés !

Ce jeudi en début d'après-midi, c'est un Président du Grand Chalon heureux, comme il se doit, d'accueillir un tel événement avec une résonance nationale. En présence des ministres Roland Lescure et Dominique Faure, de la Présidente de la région Bourgogne-Franche Comté - Marie Guite Dufay, des parlementaires Louis Margueritte et Rémy Rebeyrotte mais également de tous les acteurs de l'emploi et de l'industrie, Sébastien Martin a ouvert dans la grande salle de l'Espace des Arts, cette assemblée générale des territoires d'industrie.

Un demi-milliard d'euros mobilisés sur les 5 prochaines années au profit des territoires labellisés

Même si l'enveloppe mobilisée est sensiblement infèrieure à celle de la première phase de Territoire d'industrie, qui avait vu la mobilisation de 2 milliards d'euros dans le cadre du programme France Relance, cet Acte 2 signe la remobilisation de tous les acteurs autour du grand enjeu national de la réindustrialisation.

Après des décennies de désindustrialisation et de choix qui se sont avérés désastreux pour l'économie française, l'heure de la reconquête industrielle a sonné depuis quelques années. Il faudra sans doute encore des années pour voir la traduction sur la balance commerciale française tellement on part de loin, mais l'acte est formalisé et c'est bien là l'essentiel.

Trop longtemps, on a sans doute voulu croire à tort que l'économie française pouvait se contenter d'une économie de service et de divertissement, laissant l'industrie aux territoires asiatiques notamment. Les limites de ces chimères ont vite révélé leurs inconséquences.

Après une première labellisation reconnaissant 149 territoires sur les 5 dernières années, l'Acte 2 de Territoires d'industrie vient de formaliser dans le marbre 183 territoires labellisés pour les 5 prochaines années dont celui du Grand Chalon étendu plus largement au Pays du Chalonnais pour l'occasion. 87 % des territoires ont été reconfirmés dans leur labellisation et seulement 29 nouveaux font leurs apparitions dans le dispositif d'accompagnement national.

On retiendra en guise de clin d'oeil à l'Elan Chalon, celui formulé par Marie-Guite Dufay, Présidente de la région Bourgogne-Franche Comté, reprenant le "cri de guerre" des supporters de notre équipe de basket, "Ici c'est Chalon !". Un clin d'oeil amusant même si bien évidemment il n'aura pas été pensé comme tel.

