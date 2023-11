Une Nuit du volley étudiante placée sous le signe de la bonne humeur

C'était l'un des temps forts organisés par l'IUT de Chalon-sur-Saône. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce jeudi 9 novembre, près d'une cinquantaine de participants se sont retrouvés au Gymnase de la Verrerie pour la Nuit du volley étudiante.

Organisés par Élina, Lukas, Gabin, Antoine, quatre élèves de la section Management de la logistique et des transports de l'IUT de Chalon-sur-Saône et Jérémy Sedoni, professeur d'EPS dans ce même établissement, cet événément sportif a réuni des étudiants de l'IUT, de l'UGC et de l'IUT du Creusot.

Antoine et Thrystan, deux étudiants Creusotins membres de l’association Quasar, assuraient l'animation musicale de la soirée.

À noter que Sébastien Ragot, le vice-président du Grand Chalon en charge de l'enseignement supérieur, est venu saluer les joyeux participants, en début de soirée.

Ainsi, huit équipes se sont affrontées lors de cette soirée placée sous le signe de l'amitié et de la bonne humeur. Des équipes qui portaient des noms classiques comme La Prime (IUT Chalon, section Génie industriel maintenance de l'IUT de Chalon), plus fantasques comme La Chienneté (IUT de Chalon), Raclette Violette (IUT Chalon) ou plus grivois comme Ta mère en fixe arrière (UGC Chalon, STAPS Le Creusot, IUT Le Creusot).

L'objectif de la soirée étant de «s'amuser entre copains. La petite compétition, c’est juste pour essayer de décrocher des cadeaux offerts par les partenaires comme des places pour le Conservatoire du Grand Chalon ou des entrées pour le 10.55, par exemple».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati