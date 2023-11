Savez-vous que 5 minutes de contemplation d'un aquarium pourraient suffire à endormir la douleur pendant 30 minutes ?

Les bienfaits de la contemplation d'un aquarium et de leurs habitants sont scientifiquement prouvés. Ainsi, « observer un aquarium pendant 20 minutes fait chuter la tension artérielle chez certains patients », et « 5 minutes de contemplation pourraient suffire à endormir la douleur pendant 30 minutes ». C'est fort de ces constats que Christian Rolin, entrepreneur passionné d'aquariophilie, a eu l'idée étonnante de créer un tout nouveau concept : AquaLoc®. Le principe est simple : permettre aux professions médicales et libérales ainsi qu'aux entreprises d'installer dans leurs locaux un aquarium d'eau de mer.



UN VÉRITABLE OUTIL ANTISTRESS

Près d'un Français sur cinq se sent stressé en permanence et 42 % éprouvent du stress de temps en temps, selon un sondage réalisé par BVA en janvier 2016. Sans compter que ce phénomène peut être nettement amplifié dans certaines situations et dans certains lieux comme l'entreprise, les maisons de retraite, les salles d'attente des médecins, dentistes, notaires, avocats, ou encore dans les hôpitaux. Installer un aquarium d'eau de mer se révèle alors une solution pertinente, voire indispensable pour préserver la santé et le bien-être de chacun. Cela permet également aux professionnels médicaux ou libéraux d'exercer leur art sans tension ou stress inopportun et contre-productif.

Des études récentes, menées en milieu hospitalier, démontrent que les bienfaits des aquariums vont bien au-delà du simple plaisir de l'œil. Ce n'est pas un hasard si, aux États-Unis, près d'un cabinet de dentiste sur deux possède un aquarium dans sa salle d'attente ! L'aquarium agit en effet comme un véritable « booster » de bien-être. En gériatrie, il aiderait les personnes atteintes d'Alzheimer à mieux se nourrir. La présence d'un aquarium dans les couloirs d'un hôpital calme les patients qui attendent une consultation. Un effet contre l'hypertension se ferait même ressentir plusieurs heures après une parenthèse d'observation aquatique. Et Christian Rolin de souligner : « La beauté des aquariums et des poissons laisse peu de gens indifférents. La variété des espèces et des formes, le chatoiement des couleurs fascinent et attirent, toutes tranches d'âges confondues. Contempler un aquarium relaxe et déstresse en moins de 10 minutes ! »

