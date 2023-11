Chalon dans la rue 2024, c'est parti, découvrez les appels à candidatures !

Le communiqué de presse !

Le Festival Chalon dans la rue aura lieu du 10 au 13 juillet 2024.

Comment se construit la programmation ?

Les compagnies de la Sélection In sont programmées par la directrice du festival.

Les compagnies de la Sélection Off et de l’Aube de la Création sont choisies par un comité de sélection, sur appel à candidatures.

Les appels à candidatures pour les compagnies de la Sélection Off, de l’Aube de la Création et des Lieux de convivialité sont ouverts du 15 novembre au 22 décembre 2023 inclus.

Call for applications Chalon dans la rue 2024

> The 37th edition of our Festival Chalon dans la rue will take place from 10 to 13 July 2024.

> How is the artistic programming built ?

The companies in the Sélection In are programmed by the Festival Director.

The companies in the Sélection Off and in the Aube de la Création are chosen by a selection committee, following a call for applications.

> Calls for applications for companies in the Sélection Off, Aube de la Création and Festive venues are open from 15 November to 22 December 2023 inclusive.

Comment candidater ?

Les candidatures pour la Sélection Off et l’Aube de la Création se font via un appel à candidatures mis en ligne sur le site internet de Chalon dans la rue (www.chalondanslarue.com).

Les propositions de lieux de convivialité se font par dépôt de dossiers directement auprès de Lucile Chesnais, responsable de la Sélection Off (selection.off@chalondanslarue.com).

Retrouvez les modalités et les formulaires de candidature >> ICI <<

How to apply ?

Candidates for Sélection Off and Aube de la Création must apply through the call for applications available on the Internet site of Chalon dans la rue (www.chalondanslarue.com).

Candidates for the Festive venues must apply by sending their dossier directly to Lucile Chesnais, manager of Sélection Off (selection.off@chalondanslarue.com).

For details and application forms, go to >> HERE <<

À très vite !

See you soon !

L'équipe de Chalon dans la rue