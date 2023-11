Merci pour Henriette et à toutes les bonnes volontés...

Chapeau bas à toutes et tous... ! A peine l'article publiée qu'Henriette a trouvé un certain nombre de bras qui vont venir l'épauler dans son rangement. En moins de 30 minutes, la solidarité chalonnaise a joué à plein régime et ça fait du bien ! Ne changez surtout pas ! Et à très vite pour de nouveaux partages.