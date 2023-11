L'Université Populaire du Chalonnais a tenu son assemblée générale

Après avoir remercié, au nom du bureau et du conseil d'administration, les adhérents présents ce mardi 14 novembre au Clos Bourguignon, Joseph Sassonia, le président de l'Université Populaire du Chalonnais (UPC) a lu le rapport moral et d'activités 2022-2023.

Une année caractérisée par le retour, bien que limité, de certains adhérents qui s'étaient retirés à cause de la crise sanitaire et, surtout, par l'arrivée de nombreuses nouvelles personnes.

Pour rappel, l'UPC continue de remplir ses trois missions principales : la rupture de l'isolement, un complément à leur formation, notamment au niveau des langues ou d'autres disciplines, et entretenir le bien-être corporel et mental des adhérents.

Parmi les principaux faits de cette année, citons la journée portes ouvertes le samedi 10 septembre 2022, le colloque de l'Association des Universités Populaires de France (AUPF) les 10 et 20 novembre 2022 et la pièce La Cerisaie de Tchekhov jouée par les élèves du cours de théâtre le 24 juin 2023 au Studio 70.

Le 1er septembre, Martine Monvoisin, la nouvelle secrétaire d'accueil, a rejoint l'équipe.

L'UPC comptait 587 adhérents, dont 22,7% d'hommes et 45,5% de nouveaux membres, pour une moyenne d'âge de 60 ans et 6 mois, soit huit mois de moins que lors de l'exercice précédent.

53,7 % sont de Chalon-sur-Saône, 33,3% du Grand Chalon et 13% du reste du département.

295 élèves inscrits en cours de langues, 239 pour les cours physiques, et 162 (+48) dans les autres cours, soit un total de 696 (+61) inscriptions totales aux activités.

Le compte des résultats de l'exercice couvrant la période du 1er septembre 2022 au 31 31 août 2023, fait apparaître un bénéfice de 12 209 euros, en tenant compte de toutes les provisions pour risques et factures. Quant aux charges fixes de fonctionnement, elles ont augmenté d'envirion 6000 euros, soit une hausse de 12% par rapport à l'année précédente.

Les adhésions, subventions et dons ont atteint 26 000 euros dont abandon de frais.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati