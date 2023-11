Une centaine de personnes présentes !

Jeudi 16 novembre à 18h30, à la Salle du Conseil Municipal de la Mairie de Chalon-sur-Saône, se déroulait la cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants à Chalon-sur-Saône, en présence de l'Association Accueil des Villes Françaises.

Une cérémonie qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, Bruno Legourd, 1er adjoint à la Ville de Chalon, Amelle Deschamps, 2e adjointe en charge des affaires scolaires, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, John Guigue, 5e adjoint en charge de la relance du commerce et de l’animation, Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Sophie Landrot, 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement, des Conseillères Municipales Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale et Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, du Conseiller Municipal Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, des Conseillers Municipaux chargés de mission, Paul Thébault, Chargé du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, Benoît Morgante, Chargé du suivi de la rénovation de la salle Marcel Sembat et du Clos Bourguignon, Serge Rosinoff, Chargé de la mémoire et du monde patriotique, des Conseillères Municipales chargées de Mission Laurence Friez, Chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais et Monique Brédoire, Chargé du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Marie Françoise Barre, Présidente de l’Association Accueil des Villes Française assistée de son Vice président René Biasini…

Les nouveaux arrivants sur Chalon-sur-Saône au cours de l’année 2022/2023 dont certains arrivent de Suisse, de Lyon, d’Ardèche, de Paris, de la Drôme, du mâconnais … mais aussi de Crissey, Saint Rémy… se voyaient remettre un pack d’accueil sous forme de pochette contenant le plan de la ville de Chalon, la revue de l’O.M.S, le guide L’Immanquable, 1 stylo…

Les nouveaux arrivants étaient accueillis par le discours de bienvenue du Maire de Chalon-sur-Saône,

Et par madame Marie Françoise Barre, Présidente de l’Association Accueil des Villes Française.

S’en suivait un buffet.

Le photoreportage info-chalon. Com

J.P.B