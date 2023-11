Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : les Bleus et Blancs craquent à Mamirolle et concèdent une nouvelle défaite à l'extérieur (34-26)

Pourtant victorieuse du leader du classement général, l'ASHBCC s'est une nouvelle fois inclinée samedi soir à Mamirolle (Doubs). Les Chalonnais avaient pourtant tenu bon pendant les 27 premières minutes. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 18 novembre, 19 heures 30, pour la 9 ème journée de championnat de Nationale 3, les Chalonnais se sont rendus en Franche-Comté. La tâche ne s'annonçait pas facile pour les protégés d'Audrey Col et pourtant les Bleus et Blancs auront tenu une mi-temps avant de s'incliner sur le score de 34 à 26 face aux Doubiens de l'Entente Saône Mamirolle.

Ils avaient pourtant fort bien débuté grâce à leurs artificiers Alexandre Rabanete (qui revient en forme) et Eddy Bahri (7 buts chacun). Malheureusement, les Bleus et Blancs ont eu faire face à de bons tireurs efficaces comme Mathis Jourdin (7 buts), Théo Martin et Thibault Minary (chacun 6 buts).

C'est à la 27ème minute que l’Entente Saône Mamirolle est pour la première fois (12-11) passée devant. Efficaces en attaque, les Bourguignons ont compté plusieurs fois 3 buts d'avance. Oscar Ollier (2 buts) égalisait pour Chalon. Suivi de près par Flavien Champy, Alexandre Rabanete, Geoffrey Loux et à nouveau Rabanete, portant le score à 13 partout à la 28ème minute. C'est Vincent Gros qui donnera l'avantage aux locaux à la mi-temps (14-13).

En seconde période, les Chalonnais auront tenu 5 minutes, le Mamirollais Mathis Jourdin portait l'avance à 3 buts à la 35ème minute. À la 41ème, le coach Audrey Col demandait un temps-mort alors que les Bleus et Blancs étaient menés au score 21 à 16.

Chalon tente de s'accrocher tant bien que mal mais repart dans ses vieux travers (mauvaises passes, tirs ne trouvant pas le cadre ou arrêts), les joueurs n'arrivent que trop rarement à tromper le gardien Royann Zulemaro.

Dans un sursaut d'orgueil, Chalon parvient à revenir à 3 buts mais son jeu était parfois trop hasardeux. L'ASHBCC s'inclinera sur le score de 34 à 26 sur un dernier but du Mamirollas Vincent Gros.

En dépit de ce score sans appel, le coach reste quant à lui confiant. «Le collectif continue à avancer mais il faudra être plus attentif à l’extérieur», nous explique Audrey Col.

Prochain rendez-vous dans le Chaudron de la Maison des Sports, le samedi 25 novembre à 20 heures, pour un derby 100% bourguignon contre Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d'Or).

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati