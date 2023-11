L’Orchestre d’’Harmonie Saint Rémy/Les Charreaux a médaillé une musicienne et un musicien pour 30 et 50 ans de pratique musicale.

Il est de tradition chez les musiciens de fêter Sainte Cécile et l’orchestre d’Harmonie a honoré sa sainte patronne samedi 18 novembre en assurant musicalement la messe du soir.

Tous se sont retrouvés salle du parc Comtesse Keller pour continuer ce moment de fête avec, en introduction, quelques discours à commencer par celui de Laurent Bonnin président de l’association en présence de Florence Plissonnier maire de Saint Rémy, conseillère départementale, Amélie Vion adjointe à l’environnement et à la culture, Monique Bredoire, Isabel Paulo représentant le maire pour la ville de Chalon sur Saône, Mme Gien vice-présidente de la CMF 71, Mireille et Pierre Schelle représentant le Lions Club Mercurey Côte Chalonnaise, Fernand Renaud ancien conseiller départemental, discours mettant en avant le travail, la convivialité de l’ensemble des membres de l’orchestre.

Il a adressé ses remerciements aux sponsors, à Monsieur le Curé et au foyer St Joseph qui les ont accueillis ce soir pour la messe et le vin d’honneur, aux représentants d’associations de St Rémy et particulièrement au comité des fêtes, qui les a dépannés ce matin (verres). Il s’est adressé aux musiciens et musiciennes : « Enfin à toutes les musiciennes et musiciens qui sont présents ce soir, une pensée également à ceux qui ne pouvaient être là aujourd’hui

MERCI spécial pour leur énergie et leur implication à tous les membres du bureau, anciens et nouveaux, et à notre duo ….. MERCI à nos 2 directeurs Emilie et Denis.

Et enfin chaleureux remerciements à la commission banquet, en charge de l’organisation de cette Ste Cécile, sans eux nous ne serions pas là ce soir, j’ajoute également de chaleureux remerciements à Pierre Malfondet qui nous permet de bénéficier ce soir d’une installation au top pour une soirée qui promet d’être très animée ».

Les deux chefs ont eux aussi fait le bilan de la saison et fait quelques annonces sur les prochaines Festives musicales en partenariat avec les Lions Mercurey, sur des projets pour l’école de musique qui se porte encore bien cette année avec une cinquantaine d’élèves. Une annonce importante pour le quartier des Charreaux, le concert 2024 se fera salle Claude et Christian Villeboeuf, un bel hommage à ces deux musiciens connus et reconnus de tous.

Lors de ces fêtes de Ste Cécile, il y a souvent un moment fort juste avant l’apéritif. Ce samedi soir, l’orchestre d’harmonie a honoré une musicienne et un musicien. Laurent Bonnin a appelé :

Aurélie Beltz pour 30 ans de pratique musicale Diplôme et Médaille d'Honneur d’argent remis par Florence Plissonnier maire de St Rémy.

Jean Louis Malfondet pour 50 ans de pratique musicale avec Diplôme et Médaille des Vétérans remis par Isabel Paulo conseillère déléguée à Chalon sur Saône.

Le président de l’Harmonie a rappelé une autre bonne nouvelle : « Dans la série des bonnes nouvelles, bienvenue à la petite Adélie, félicitations aux parents Célia et Bastien Villeboeuf !! »

Les élus de Saint Rémy et de Chalon ont exprimé leurs remerciements pour tout ce que l’Orchestre fait sur les deux villes (monuments, fêtes, festives musicales,…). La représentante de la CMF71 a adressé ses félicitations à l’orchestre et à ses chefs Emilie et Denis pour tout le travail musical.

Laurent Bonnin a ensuite remis une composition florale à la cheffe de l’orchestre Emilie Desbrières et un cadeau à Denis qui la seconde comme chef pour les remercier pour tout le temps qu’ils consacrent à l’association et le travail fourni, pas seulement sur le plan musical, mais sur la vie de l’orchestre.

Ce soir de Sainte Cécile, un musicien a renouvelé sa flamme à celle qu’il a rencontrée il y a 50 ans et avec qui il a fait sa vie, une vie de haut et de bas comme il l’a expliqué. Oui Monsieur Gilles Platret, attention pas le maire mais le musicien de l’Harmonie de St Rémy/Les Charreaux, a déclaré sa flamme à son épouse Sylvia en lui offrant un magnifique bouquet sous une pluie de confettis.

Tous les musiciens, musiciennes, leurs conjoints, les élus, les amis présents ont pris l’apéritif préparé et servi par les membres de la commission banquet aidés par les jeunes musiciennes.

Il n’y a pas de fête de la Ste Cécile sans un repas. Cette année, changement de style avec un plat unique, entre autre une copieuse paëlla préparée et servie par Morey Traiteur de Châtenoy le Royal, fromages en libre-service et un dessert composé de mignardises savoureusement confectionnées par la boulangerie des Charreaux, le tout arrosé de très bons vins blanc et rouge, crémant avec le dessert, café et pousse café.

Un repas entrecoupé de musique, de chants sous forme d’un karaoké installé et animé par Pierre Malfondet. Un karaoké qui a mis la fièvre du samedi soir où par groupe, individuellement, en famille, sous toutes les formes, musiciens, musiciennes, conjoints, amis, jeunes, adultes se sont dépensés sans compter une grande partie de la nuit.

Il suffisait de tendre l’oreille pour comprendre la joie et le plaisir de s’être retrouvé pour tous les convives.

Pas trop pressés de quitter la salle, la fête s’est prolongée par une soupe à l’oignon préparée par Franck avant de tout ranger, nettoyer.

Les membres de l’harmonie exprime un grand MERCI à Claudine, Hélène, Marie de la commission banquet et à tous ceux et celles qui ont préparé la salle le samedi matin et ranger le dimanche matin, qui ont fait de cette soirée un moment inoubliable.

C.Cléaux