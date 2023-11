CANCER DU SEIN - Connaissez-vous Keep a breast l'application pour apprendre l'autopalpation ?

Les professionnels de santé et les associations ne cessent de rappeler l'importance du dépistage, mais aussi d'apprendre les gestes d'autopalpation afin de déceler au plus tôt les tumeurs. Ces derniers, assez complexes à réaliser, peuvent en rebuter plus d'une. C'est pourquoi il existe une application gratuite, Keep a breast, téléchargeable sur Android et iOS, qui aide à effectuer les bons gestes de prévention. Une fois par mois, l'appli vous enverra également une notification, au bon moment de votre cycle, pour vous rappeler qu'il est temps de procéder à l'examen de votre poitrine. À la fin de l'autopalpation, un questionnaire rapide vous permettra de noter votre ressenti et de déceler une éventuelle anomalie nécessitant une consultation chez un médecin.