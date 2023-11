Marché de Noël de Châtenoy-en-Bresse : le retour en images de cette 7ème édition

Le retour en images avec Info Chalon.

C’est au sein du magnifique parc du château que les nombreux exposants présents ont installé leurs stands pour ravir le public.

Un public venu en nombre tant il était difficile de se garer dans la petite ville chatenoyenne ce dimanche !

Les visiteurs ont pu passer de beaux moments en famille : se restaurer à la buvette, faire des emplettes pour Noël et les plus jeunes ont même pu se balader en calèche autour du parc et rencontrer le Père Noël !

Pour l’occasion, Madame le Maire, Joëlle Schwob était entourée de son équipe municipale, d’élus des communes avoisinantes ainsi que de Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Louis Margueritte, député de Saône et Loire et Marie Mercier, sénatrice.

Tous ont salué la belle réussite de ce marché aux allures féeriques de Noël.

Nouveauté cette année, un stand était tenu par la coopérative scolaire de l’Institut Médico-éducatif (IME) de L’orbize de Saint-Rémy.

Karine Lebrun, enseignante spécialisée à L’IME, accompagnés par des éducateurs et quelques parents d’élèves, proposait à la vente quelques créations élaborées avec les jeunes de l’institut.

L’intégration des bénéfices récoltés ce dimanche serviront à financer du matériel éducatif et pédagogique ou encore des séjours et des projets de sorties.

Une journée réussie, donc, pour les 38 élus et bénévoles de cette 7ème édition du marché de Noël Chatenoyen devenu incontournable.

Amandine Cerrone.