Duoday à Chalon-sur-Saône : une journée pour changer le regard sur le handicap

Dans le cadre de la Semaine du Handicap, la société Carglass, inscrite à l'opération DuoDay, a intégré, le temps d'une journée, un jeune issu de l'ESAT Transition de la Ressourcerie, au sein de son équipe. Une belle expérience. Plus de détails avec Info Chalon.

Salarié chez Carglass, Anthony De Magalhães, a eu l'honneur d'accueillir Guillaume Dorier, un jeune travailleur handicapé de la Ressourcerie de l'ESAT Transition Pep71 de Châtenoy-le-Royal, qui le temps d'une journée a intégré l'équipe.

L'objectif de DuoDay, pour une entreprise, une association ou une collectivité, est d'accueillir, le temps d'une journée, une personne en situation de handicap en duo avec un professionnel volontaire.

«Pour moi les Duoday c'était plus qu'important de pouvoir y participer et je le ferais tous les ans mais je pourrais dire que on a pas besoin des Duoday pour savoir qu'une personne handicapée peut tout à fait faire le travail d'une personne neurotypique», nous explique Anthony.

Au programme de cette journée, la découverte du métier avec une participation active et une immersion en entreprise au sein de l'équipe de l'agence Carglass du 96 Avenue de Paris.

«Je suis très heureux d'être présent à Carglass pour découvrir le métier de technicien vitrage avec Anthony», nous confie Guillaume.

Cette journée fructueuse dans une ambiance conviviale qui va probablement déboucher, pour Guillaume, sur une période de mise en situation en milieu professionnel. En attendant, le futur professionnel va se voir proposer d'autres périodes de stages, afin d'étoffer son curriculum vitæ.

(Photos gracieusement fournies par Anthony De Magalhães)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati