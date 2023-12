Réussissez vos fêtes de fin d’année avec ‘Les Trois Greniers’ l’épicerie fine de l’excellence

Plus de 1000 références gourmandes sont à votre disposition

Depuis 12 ans, la petite équipe des Trois Greniers vous accompagne lors des fêtes de fin d’année.

Si Ludovic Hédoire est toujours à l’affût de nouveautés et de pépites culinaires, vous trouverez aussi dans sa belle épicerie des valeurs sûres et traditionnelles que vous aimerez offrir à vos proches ou retrouver sur votre table pour les fêtes.

Avec près de mille produits gourmands, vous pourrez composer votre propre panier garni, personnalisé selon la personne à qui vous l’offrirez. Un large choix s’offre à vous parmi les confiseries (notons la présence des remarquables Chocolats de Poche et Maison Bonnat, des marrons glacés Sabaton…), les innombrables confitures, miels, pain d’épices, thés et cacaos, terrines, épices, huiles et vinaigres artisanaux, moutardes.

Du côté de la cave, les vins de la région, le champagne Drappier, les bières artisanales côtoient une remarquable collection de rhums, rhums arrangés et whiskies français.

Côté cuisine, tous les ingrédients sont réunis en un même lieu pour réussir vos apéritifs et repas de fêtes : foie gras d’Alsace ou des Landes, épices, condiments, chutney et la truffe déclinée de multiples façons (en cherchant bien vous dénicherez peut-être la crème de comté aux truffes).

Les Trois Greniers est une véritable « caverne d’Ali Baba » pour qui veut trouver le cadeau qui fera plaisir et sera utile… Ludovic et Maryse seront ravis de vous y accueillir et de vous apporter leurs conseils avisés.

Les Trois Greniers – 7 rue Saint Vincent – Chalon sur Saône tel. 03 85 46 65 35. Le magasin est ouvert 7j/7 du 5 au 31 décembre (sauf le 25 décembre) ;

Publirédactionel