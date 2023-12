Une première dans le Grand Chalon : une Maison d’assistantes maternelles s’installe dans une résidence seniors de Chalon

« Les Copains d'abord » est né de la rencontre de deux assistantes maternelles chalonnaises : Catherine Carteret et Laurie Alves au Relais Petite Enfance de l’espace Sainte-Marie. Toutes deux ont eu le désir de créer une Maison d’assistantes maternelles pour des raisons différentes : la première pour évoluer dans son métier et ne plus travailler à domicile, la seconde pour atteindre son objectif d’exercer dans ce type de structure.

Les deux assistantes maternelles ont alors bénéficier du tout nouvel incubateur du Grand Chalon, créé en mars 2023, en leur permettant de tester leur projet en conditions réelles.

Ainsi, de mars à juin 2023, à raison d'une semaine par mois, Catherine Carteret et Laurie Alves ont pu tester l'exercice de leur métier à deux, au sein d’une ancienne crèche du Grand Chalon avec les enfants qu'elles accueillaient habituellement à leur domicile.

Afin de préparer au mieux leur projet et obtenir la validation de la PMI (Protection Maternelle et Infantile), elles ont bénéficié de l'accompagnement des Relais Petite Enfance du Grand Chalon (120 heures d'accompagnement), en partenariat avec Asso71 et la BGE (aide à la création d’entreprise et au projet entrepreneurial) pour des ateliers individualisés. Toujours dans le cadre de ce projet, elles peuvent également espérer une aide au démarrage de la CAF (3 000 €).

C’est en cherchant un lieu pouvant accueillir leur future activité que les deux assistantes maternelles se sont rapprochées de la Ville de Chalon. Après recherche du lieu le plus adapté, la Ville leur a proposé un appartement (T3) au sein de la résidence seniors Beduneau, établissement propice à l’accueil de projets intergénérationnels. Après les travaux de rigueur (réalisés en majorité dans le cadre de chantiers jeunes) Catherine et Laurie ont pu accueillir les premiers enfants le 13 novembre dernier.

Située au rez-de-chaussée de la résidence Beduneau, la MAM « Les copains d’abord » propose désormais un accueil pour 8 enfants simultanément, de 6h30 à 19h, pour répondre aux besoins de nombreux parents. Elle bénéficie d'un accès à la cour de la résidence ce qui sera propice aux rencontres entre grands et petits, et permettra la construction à venir de projets communs. Les deux activités peuvent évoluer en autonomie comme en complémentarité, et créer des liens intergénérationnels.

En savoir plus

Les Maisons d’Assistants Maternels : l’alternative pour les professionnel(le)s et les familles

Ces modes d’accueil collectif permettent aux assistant(e)s maternel(le)s de travailler avec des collègues dans un lieu dédié à l’accueil de l’enfant.

Ce lieu – appartement ou maison – permet à plusieurs assistant(e)s maternel(le)s de se regrouper pour garder les enfants dont ils ont la charge. C’est un mode d’accueil qui allie les avantages d’un accueil individuel par un assistant(e) maternel(le) et les atouts du collectif : les enfants côtoient d’autres enfants et

d’autres adultes dans un espace sécurisé.

Au Grand Chalon, les MAM sont très utilisées par les parents, et au nombre de 6 (Chalon-sur-Saône, Varennes-le-Grand et Saint-Léger-sur-Dheune).

L’incubateur de MAM, innovation du Grand Chalon

La création d’une MAM peut soulever certaines complexités administratives et juridiques qui freinent les initiatives. Le Grand s’est doté d’un outil innovant et inédit en France : un incubateur de Maisons d’Assistant(e)s Maternel(le)s. Il permet à des assistant(e)s maternel(le)s souhaitant créer leur propre MAM de tester leur projet en conditions réelles, et de bénéficier d’un accompagnement spécifique réalisé par les animateurs des Relais Petite Enfance formés sur les questions liées à l’accompagnement administratif,financier, comptable et pédagogique des MAM.

La résidence Béduneau

Propriété de la Ville de Chalon, cette résidence autonomie (inaugurée le 1er décembre 1978) est gérée par le Centre communal d’Action sociale de la Ville de Chalon. Cet établissement public offre aux bénéficiaires un logement confortable, un cadre de vie agréable, de la convivialité partagée avec les autres résidents. Cette résidence permet une indépendance de vie équivalente au domicile privé. Une indépendance complétée par un personnel d’encadrement et des services collectifs : accueil, administration, restauration à midi du lundiau samedi, présence d’un personnel 24h/24, animations, interventions du Service de Soins à Domicile, du Centre communal d’Action sociale ou d’une auxiliaire de vie selon son choix. Les résidents ont la possibilité de percevoir l’Aide personnalisée au logement (APL) ou l’Allocation logement, selon leurs ressources. La résidence Béduneau abrite 60 studio T1 (30 m2) et 2 appartements T2 (50 m2) mis à la disposition des résidents.

Résidence Béduneau – 10 rempart Sainte-Marie –Chalon-sur-Saône