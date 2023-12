Avant la 9e journée, les rugbymen de Givry-Cheilly totalisent 100% de victoires

Pour le 5e match aller, contre le Censeau Rugby Club, Givry-Cheilly s'était imposé sur le score de 18 à 11 . Gérard Boissard, l'un des coachs avait confié « Sur un terrain balayé par le vent en première mi-temps, nous avons subi la pression des joueurs de Censeau et avons été rapidement menés à la marque sur un ballon porté. Nous avions dit aux joueurs qu'il fallait tenir cette première mi-temps absolument, et c'est ce qu'ils ont fait en défendant très fort sur notre ligne. Puis nous avons marqué un bel essai avec notre talonneur en soutien en bout de ligne : le travail paie !

En seconde période, le vent a faibli et nous avons demandé de jouer à la main le plus possible, en gardant le ballon et en continuant de défendre fort : une pénalité et un essai sont venus récompenser notre gros travail défensif collectif, et notre adversaire a été souvent pénalisé sur la fin du match.

Nous tenons à féliciter vraiment notre groupe, on voulait cette première place ! Et bien maintenant, on l'a et on assumera. »

Le 12 novembre derrnier, pour la 6e journée de championnat, Givry-Cheilly s'était imposé par le forfait Dijonnais. Le 19 novembre, contre le Rugby Club Montbard Auxois à Montbard, la victoire 29-47 a planté le décor d'un début de saison qui s'annonce parfait du côté de la Côte Chalonnaise. Jonathan Guénard livrait son analyse, "la première période a été assez compliquée car contre le vent. Nous avons été maladroits, avec quelques plaquages ratés. Montbard joue bien devant, avec un paquet assez physique, et ils nous ont mis sur le reculoir pour terminer à 15-15 à la mi-temps.

Lors de la deuxième mi-temps, nous avons resserré devant, libéré des ballons propres pour les arrières, et nous avons fait la différence. Mais un petit relâchement en fin de match a permis à Montbard de marquer deux essais. Ça reste une victoire bonifiée, et à l'extérieur. Le petit point négatif est que nous avons encaissé trop de points. Mais on reste invaincu.

Prochain match à Auxonne le 3 décembre, en espérant être toujours invaincus pour jouer la première place contre Lure le dimanche suivant. »

Pour lle coach Gérard Boissard, « en déplacement à Montbard pour continuer sur notre ligne de conduite, nous sommes tombés sur une équipe très solide sur son parquet d'avants qui nous a proposé un gros défi dans l'axe du terrain. Avec un score de parité à la mi-temps de 15 à 15, nous avons dit aux joueurs qu'il fallait que l'on occupe beaucoup plus leur moitié de terrain par un bon jeu au pied, ce que notre ouvreur Alexandre Bellenger a très bien réalisé. Suite à une blessure assez grave d'un joueur de Montbard aux cervicales, le jeu a repris au bout de 25 minutes. Nous avons dit aux joueurs qu'il fallait que l'on mette plus de vitesse tout de suite, ce qui nous permis de finir fort cette rencontre, après la rentrée très réussie de notre entraîneur finisseur Christophe Bellati et de notre ligne de trois-quarts qui a réalisé quels beaux mouvements.

On reste sérieux, il reste deux matchs, dont la confrontation contre notre dauphin Lure qui sonnera la fin de cette première phase.

Nous tenons également à souhaiter un bon rétablissement au joueur de Montbard suite à sa blessure. »



La 8e journée de championnat, avec un match extérieur contre Auxonne, avait été reportée suite aux intempéries. Un report fixé au 17 décembre.





Ce dimanche, Givry-Cheilly accueille le 2e de la poule. Un match particulièrement attendu compte tenu des enjeux sportifs, contre le Rugby Ovalie Luron, deuxième à classement.