Le Père Noël était de passage aux Aubépins

Vendredi 8 décembre, le Père Noël a répondu favorablement à l’invitation de la Ville de Chalon-sur-Saône. Il s’est rendu aux Aubépins où l'attendaient les enfants du quartier. Plus de détails avec Info Chalon.

La Ville de Chalon-sur-Saône et le Service des Espaces Verts ont installé, comme à l'accoutumé, un grand sapin de Noël dans le Parc des Aubépins, c'est le moment qu'a choisi ce vendredi 8 décembre, à l'invitation du Comité de quartier des Aubépins, le Père Noël est descendu du ciel pour rendre une petite visite à pied - les rennes se reposent avant la grande tournée officielle par les cheminées - aux familles dans l'après-midi, à quelques pas de l'École Romain Rolland, de quoi ravir les petits, et leur transmettre un peu de la magie de Noël.

C'est une tradition aux Aubépins : les enfants du quartier étaient invités par le Comité à venir décorer ce sapin, en apportant boules, guirlandes, dessins ou sujets décoratifs.

Un moment que de nombreux parents ont immortalisé en prenant une photo avec le bonhomme rouge.

Maryline Nutte, la présidente du Comité de quartier des Aubépins, et ses bénévoles actifs proposaient également des crêpes sucrées à 2 euros, des jus de fruits et des lumignons pour décorer les fenêtres pour les Illuminations qui ont battu leur plein en centre-ville et dans la Rue de la Citadelle.

Et, malgré une température bien frisquette, le Père Noël est arrivé avec sa hotte pleine de chocolats. Personne n'a été oublié !



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati