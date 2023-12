Appelons un chat... un chat ! Le coup de gueule d'info-chalon.com

Franchement, vous nous cassez les .... ! A force de travestir tout et n'importe quoi, on perd le sens de l'événement profond. Oui, n'ayons pas peur des mots ! C'est Noël ! Point à la ligne !

Franchement à vouloir dénaturer toujours plus loin, en se retranchant derrière "la laïcité" à tout prix, "vous" nous embarquez dans une aventure qui ne sera pas sans conséquences à terme. Quelle est la honte, la peur de vouloir afficher que nous fêtons Noël ?

Place désormais aux "fééries de l'hiver", "aux marchés de l'hiver", à la "bûche blanche", "aux jouets de ...". On en sait plus rien à force. A part dénaturer sans cesse ce qui fait le fondement de nos sociétés, quelle est la prochaine étape ? Pour celles et ceux qui veulent afficher cette volonté de "laïciser" toujours plus nos sociétés, foutez nous la paix ! (au moins le 25 décembre.. !). Oeuvrez pour vous, vos enfants si vous le souhaitez... et puis respectez la liberté de chacun, respectez ce qui fait l'une des fêtes les plus populaires de l'année.

Et puis si vraiment, la seule prononciation du mot Noël vous donne de l'urticaire, on connait de très bons pharmaciens susceptibles de vous administrer des traitements. Allez, préparez sereinement Noël !

Laurent Guillaumé