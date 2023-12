Qui prend soin de l’âne et des moutons au parc de la Biodiversité ?

L’éco-pâturage est l’entretien d’espaces verts et de milieux naturels par le pâturage d’animaux herbivores domestiqués depuis des siècles (moutons, chèvres, vaches, chevaux).

Une méthode ancestrale qui représente aujourd’hui une alternative de gestion écologique.

Et certaines collectivités commencent à y avoir recours. C’est le cas du Grand Chalon qui a missionné l’entreprise Paysages 2000 pour quelques-uns de ses espaces à entretenir, dont le parc de la Biodiversité, à Bellevue. Les Chalonnais qui s’y promènent ne peuvent pas les manquer : ces moutons et cet âne qui paissent tranquillement rendent inutiles les tondeuses thermiques aussi bruyantes que polluantes.

Christophe Brethenet, le « berger officiel » de Paysages 2000

L’éco-pâturage demande des connaissances précises. C’est là qu’intervient Christophe Brethenet, le « berger officiel » de Paysages 2000 depuis un mois.

Accompagné de 3 chiens (2 borders collies et un berger des Pyrénées), Christophe est en charge de la vingtaine de sites d’éco-pâturage gérés par Paysages 2000. Moutons, ânes et récemment les chèvres venues s’ajouter à l’élevage n’ont pas de secrets pour lui : « Je suis fils et petit-fils d’agriculteurs éleveurs. La transmission des savoirs puis la passion ont fait le reste. De formation agricole, j’ai été éleveur de moutons pendant 30 ans, berger puis enseignant en lycée agricole en Savoie. »

Ses missions

Il a en charge la gestion des sites d’éco-pâturage et de l’élevage de Paysages 2000 : environ 80 moutons (de race Thônes et Marthod, originaire de Savoie), une dizaine d’ânes et des chèvres des fossés. Autant d’herbivores dont il faut parfaitement connaître les besoins, les pathologies et les comportements. Ils auront comme seule charge de maintenir la végétation des espaces verts. « Nos animaux vivent et meurent sur nos sites : ils ne sont pas destinés à la production de viande », précise Christophe Brethenet.

En plus du nourrissage à cette période de l’année, la gestion des animaux comprend la période de reproduction, le suivi de l’agnelage au printemps, la tonte des moutons 2 fois par an, et bien sûr le contrôle de leur santé. « Je prodigue des soins en cas de parasites, petites plaies ou problèmes digestifs qui peuvent être dus à une herbe trop riche au printemps. »

À propos de digestion, rappelons qu’il est nuisible de donner du pain à ces herbivores et Christophe nous en explique la raison : « Le pain est très riche en amidon et leur estomac n’est pas fait pour le digérer. » Parfois, une bonne volonté peut causer l’effet inverse…

Au parc de la Biodiversité…

Parmi la vingtaine de sites d’éco-pâturage gérés par Paysages 2000 – des terrains en friche appartenant à des usines, des espaces peu accessibles ou inondables d’une collectivité – Christophe Brethenet nous présente le petit cheptel de Bellevue : « Il y a là 13 brebis futures mamans, 1 bélier et 2 mâles castrés pour éviter les risques de consanguinité. L’âne – ici c’est une femelle – boite un peu. Je dois vérifier d’où ça vient. Elle a peut-être besoin d’être parée » (couper le surplus de l’onglon du sabot, Ndrl).

Christophe nous explique que l’éco-pâturage mêle plusieurs races d’herbivores qui se complètent dans le choix de ce qu’elles mangent. « La chèvre, par exemple, adore les haies et les ronces, ce qui est utile dans les espaces en friche. Sur ce site, elle ne serait pas très heureuse parce qu’il n’y en a pas. »

Petite mention spéciale pour l’âne : « L’âne est un peu caractériel, précise-t-il dans un sourire, mais c’est un animal qui protège le troupeau. Ici, si je rentrais dans l’enclos avec les chiens, l’ânesse les prendrait en chasse pour protéger les moutons. »

Christophe Brethenet passe chaque semaine vérifier la santé de ces animaux sur les sites d’éco-pâturages. Si d’aventure vous remarquiez un problème, n’hésitez pas à appeler Paysages 2000 !

