RCEA - De grosses perturbations au niveau de Clermain

Afin de déconstruire le pont au-dessus de la RN79 sur la commune de Navour-sur-Grosne, au niveau du hameau de Clermain, pour la nouvelle phase des travaux de mise à 2 × 2 voies de la section Brandon- Clermain de la RN79 et de réaliser des investigations sur le viaduc de la Roche sur la RN79, cet axe sera fermé à la circulation au niveau de l’ancien échangeur 7 de Clermain et entre les échangeurs de Prissé et Sainte-Cécile, à partir du mardi mardi 12 décembre 2023 à 17h, jusqu’au mercredi 13 décembre 2023 à 20h au plus tard.

En cas de conditions défavorables ou d’aléas, cette fermeture pourra être prolongée jusqu’au jeudi 14 décembre 2023 à 8 h ou reportée du lundi 18 décembre 17 h à mercredi 20 décembre 2023 à 8 h.

Pour le trafic de transit, dans le sens Moulins-Mâcon, une déviation dite « Grande Maille » sera mise en place en amont de la zone de travaux à la bifurcation N79/N70 (Paray-le-Monial) : le trafic de transit de la RCEA dans le sens Moulins-Mâcon sera envoyé à Chalon-sur-Saône en empruntant la RN70 et la RN80.

Dans le sens Mâcon-Moulins, une déviation dite « Grande Maille » sera mise en place dès la ville de Mâcon : le trafic de transit de la RCEA dans le sens Chalon – Moulins sera envoyé à Moulins via Chalon-sur- Saône en empruntant la RN80 et la RN70.

Pour le trafic local, la circulation sera interdite dans les deux sens, sur la RN79 au niveau de l’échangeur 7 de Clermain et pour un sens au niveau du viaduc de la Roche. Des déviations seront indiquées par les routes départementales.

Nous vous invitons à la plus grande prudence sur la zone de chantier et vous remercions de votre compréhension.