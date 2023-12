Sainte-Barbe à Chalon-sur-Saône : médailles, nominations et brevets aux sapeur-pompiers méritants (1/4)

Organisée conjointement par le SDIS 71 et l'Amicale des sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône, cette cérémonie annuelle a vocation à rassembler les autorités et les services, afin de remercier les hommes et les femmes qui travaillent ensemble tout au long de l'année. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.