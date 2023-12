Sainte-Barbe à Chalon-sur-Saône : le temps des discours (3/4)

Après le dépôt de gerbes au monument aux morts du CIS de Chalon-sur-Saône et la remise de médailles et de diplômes, les élus se sont rendus à la Salle Pascal Turlot pour quelques prises de parole. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est à l'occasion de la cérémonie de la Sainte-Barbe, la patronne des soldats du feu, que de nombreux élus ont pris la parole à la Salle Pascal Turlot du Centre d'Incendie et Secours de Chalon-sur-Saône, ce vendredi 8 décembre.

Tour à tour, le Commandant Alexandre Monin, le chef du CIS de Chalon-sur-Saône, Dominique Melin, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports, conseillère départementale et conseillère municipale, représentant Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Sébastien Martin, le président du Grand Chalon et 1er vice-président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, le Colonel Frédéric Pignaud, le directeur départemental du SDIS de Saône-et-Loire, André Accary, le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire et président du conseil d'administration du SDIS de Saône-et-Loire, Marie Mercier, le sénateur de Saône-et-Loire, Louis Margueritte, le député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire, et Olivier Tainturier, le sous-préfet de l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, ont pris la parole.

À l'issue de ces prises de parole, un vin d'honneur était servi.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati