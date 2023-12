Au foyer Marie José Marchand de Givry, des vidéos pour un voyage au Maroc 

Au foyer Marie José Marchand de Givry, un des quatre établissements gérés par l’ADFAAH, des adultes en situation de handicap lancent avec leurs éducatrices un grand projet de voyage au Maroc pour 2024. Pour le réaliser, les résidents de l’unité Autonomie ont besoin de récolter des fonds, et de se faire connaître. Ils ont donc créé une page Facebook, où ils informent leurs abonnés des actions qu’ils réalisent pour arriver à se constituer une cagnotte suffisante pour organiser ce voyage.

Une chaîne YouTube a également vu le jour, sous le nom Les Autonomes. Pourquoi les Autonomes ? Parce que les 13 résidents concernés vivent dans une unité résidentielle dont le projet est de permettre le plus souvent possible leur inclusion dans la société, en s’appuyant sur leurs compétences et savoirs faire.

Faire vivre ce projet de voyage est une occasion pour eux de se mettre au défi et de gagner en confiance.

La chaîne YouTube a pour objectif de présenter ces adultes sous une forme ludique et humoristique, grâce à des petites vidéos où ils montrent leurs talents d'acteurs.

Certains se sont sentis à l’aise tout de suite dans cet exercice, d’autres ont eu besoin de plus de temps, mais aujourd’hui tous ont envie de participer aux tournages et apprécient de se voir sur le petit écran. Les vidéos sont mises en ligne régulièrement, à raison d’une ou deux par mois.

Pour faire plus ample connaissance avec les Autonomes, vous pouvez les suivre en tapant Objectif Maroc 2024 sur le moteur de recherche de Facebook ou Les Autonomes Givry sur le moteur de recherche de YouTube.

Les Autonomes sont également visibles sur Instagram.