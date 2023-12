Rien n'arrête le Rugby Givry-Cheilly !

Pour cette 9ème journée du championnat dimanche dernier contre le Rugby Ovalie Luron à domicile (Cheilly-lès-Maranges), les locaux se sont imposés sans difficultés sur le score de 21 à 7. Pour le Coach Gégé Boissard, « Dans un match important contre une équipe de Lure, deuxième au classement général, nos joueurs ont réalisé une prestation moyenne sur un terrain très difficile à jouer. On a su finalement remporter une victoire importante, nous permettant de garder la première place de la poule, en espérant finir l'année sur une dernière victoire dimanche prochain. Félicitations à nos joueurs et surtout nous souhaitons un bon rétablissement au joueur de Lure qui s'est blessé gravement à une cheville lors de cette rencontre. »

Des propos confirmés par le coach Jojo Guénard, « Pour une fois, on fait un super début de match, on domine mais on ne marque pas. Les 20 premières minutes, on aurait dû tuer le match tellement on dominait. Mais trop de jeu personnel sur certaines actions et beaucoup de fautes de main. Je sais pas si c'est jouer le deuxième qui nous a fait mal jouer comme ça, mais je pense que c'est notre plus mauvais match de la saison. Il faudra vite se remettre en question pour aller gagner à Auxonne dimanche prochain. On reste quand même leader avec trois points d'avance et toujours invaincu. »

Prochain match ce dimanche 17/12/2023 contre le RC Auxonnais en 8ème journée (report du 03/12/2023) là-bas.

Ce sera le dernier des matchs aller avant d' attaquer les matchs retour le 14/01/2024.