266 colis de Noël distribués par le CCAS de Crissey aux aînés de plus de 70 ans.

124 colis simples et 142 colis doubles distribués ce samedi 16 décembre 2023 par une équipe de 25 bénévoles.

Ce samedi matin, une équipe de bénévoles, dont Pascal Boulling maire de la commune, élus, membres du CCAS, membres du conseil local des jeunes, se sont retrouvés pour se répartir les colis de Noël afin de les distribuer aux Crissotins(es), colis de Noël de produits locaux provenant de "Vins et Chocolats" de St Rémy et de l’ESAT de Crissey. C’est l’ESAT qui a confectionné les colis destinés aux 408 bénéficiaires de cette belle opération de solidarité intergénérationnelle.

Les bénévoles ont porté des corbeilles aux 10 personnes ayant résidé à Crissey et se trouvant actuellement en EHPAD.

Les aînés de plus de 70 ans reçoivent le colis de Noël et sont invités au banquet qui leur est offert par le CCAS. Un bon moyen pour eux de garder le contact en plus des activités qui leur sont proposées.

C.Cléaux