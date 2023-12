Collecte de sang à Lessard-le-National : 57 donneurs ce vendredi

Et c’est un bilan positif pour l’association puisque ce sont au total 57 donneurs dont 3 nouveaux qui avaient fait le déplacement pour donner leur sang.

Parmi eux, Sabrina, 34 ans, domiciliée à Lessard, a passé le cap du premier don ce vendredi :

« Je suis allée à Ludivillages à la rentrée à Fragnes-la-Loyère et il y avait un stand de l’amicale sur lequel je me suis arrêté. J’ai pris le calendrier des collectes et j’avais noté dans mon agenda celle de mon village. En plus, ma fille, Taïna, m’a fait un rappel ce mardi puisqu’elle a reçu la visite des bénévoles au sein de sa classe », a raconté la jeune femme à Info Chalon.

Cette professeure d’éco-gestion au lycée Emiland Gauthey était venue accompagnée par son fils Emrys, 6 ans, à qui elle a expliqué son geste de solidarité.

Sabrina, qui est de groupe sanguin rhésus négatif, a même avoué, en tant que donneuse universelle, « qu’elle se devait de le faire ».

Info Chalon a également rencontré une seconde famille de donneurs ce vendredi : les essartois Pauline et Nicolas, accompagnés par leur fille Zélia, 7 ans.

Le couple, qui donne depuis quelques années, a humblement indiqué « qu’ils trouvaient tout à fait normal de donner car personne n’est à l’abri d’un problème de santé ».

La petite famille a ensuite pu partager un goûter au sein de la salle des fêtes de la curaine dans l’ambiance chaleureuse et familiale, bien connue de l’Amicale.

La prochaine collecte de l’association du nord-chalonnais aura lieue à Crissey le 12 février prochain.

Amandine CERRONE.