CONSEIL MUNICIPAL - La "liste Givry pour Tous" s'exprime après ces dernières semaines à Givry

Communiqué de presse

La liste ‘Givry pour tous’ a souhaité réagir à la suite du conseil municipal de la semaine dernière.

Alors même qu’un employé municipal est décédé quelques jours avant le conseil, aucune pensée, aucun mot à son égard, ne lui ont été adressé. Nous déplorons ce manque de considération.

Durant ce conseil municipal, S. Ragot a annoncé la tenue prochaine d’élections pour remplacer les élus démissionnaires. La formulation utilisée est volontairement erronée, ce sont en fait des élections de l’ensemble du conseil municipal qui se tiendront en tout début d’année prochaine.

Évoquant le personnel de la Mairie, S. Ragot a passé sous silence l’hécatombe dans les départs au sein des employés municipaux. Il est à craindre d’autres départs...

S. Ragot nomme deux adjoints, générant des dépenses supplémentaires en indemnités alors même qu’actuellement nous traversons une période économique difficile.

Peut-être sentant la fin de son mandat , S. Ragot engage pour près de 3 millions de dépenses sans même organiser une concertation préalable, à ne pas confondre avec une réunion d’information qui n’est ni plus ni moins qu’un simulacre de démocratie participative.

Dans un article du 13 septembre 2018, le candidat S. Ragot indiquait qu’il faisait de la concertation avec la population son cheval de bataille. L’adage ‘faites ce que je dis, pas ce que je fais’ a de beaux jours devant lui

Nous sommes bien évidemment favorables à la rénovation indispensable de l'école Lucie Aubrac, cependant avec une approche raisonnable et réellement concertée

Nous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et vous donnons rendez-vous début 2024 pour le bien de la démocratie et de Givry.

Givryment votre.