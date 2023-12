Des cartes de Noël pour les résidents de la Villa Papyri, l'Esquilin et de Roger Béduneau

Depuis plusieurs années, les élèves du CP au CM2 de l'Ensemble Saint-Charles préparent des cartes de vœux à destination des personnes âgées des résidences autonomie L'Esquilin, Roger Béduneau et de la maison de retraite Villa Papyri. Plus de détails avec Info Chalon.

Chaque classe a préparé un décor de cartes différent des autres, en fonction de l'âge des élèves.

Quelques personnes de résidences autonomie sont venues leur rendre visite ce vendredi 15 décembre 2023, ainsi que Sœur Maria, aumônière de la maison de retraite Villa Papyri. De cette manière, le projet devient concret pour les élèves.

Étaient notamment présents, Audrey Ferrand, animatrice de la Résidence autonomie Roger Béduneau, venue avec deux résidentes Simone Guichard et Marie-José Delatte, Fabienne Monnot, agent administratif de la Résidence autonomie L'Esquilin, venue avec deux résidents Mireille Bernard et André Poulet, également président du Conseil de Vie Sociale de la Résidence autonomie L'Esquilin.

Pour rappel, la Résidence autonomie Roger Béduneau compte 63 résidents et la Résidence autonomie L'Esquilin, 65 résidents.

Une manière simple et vraie de faire vivre la devise de l'école «Va chercher en toi-même ce qu'il y a de plus beau», de s'ouvrir à l'extérieur, de penser aux autres et d'apprendre à prendre soin...

(Photos gracieusement fournies par Véronique Avon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati