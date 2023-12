SAONE-ET-LOIRE - Le conseil départemental mobilise 2,5 millions d’euros pour réduire d’un tiers l’augmentation annoncée dans les EHPAD

«On a décidé d’un bouclier tarifaire. Le département va prendre en charge un tiers des frais d’hébergement des 6073 places dans les EHPAD de Saône et Loire. Quand la place augmentera de 30 euros par mois, on apportera 10 euros. Et 33 euros si c’est une augmentation de 100 euros» a annoncé Claude Cannet.