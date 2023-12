Les colis de Noël ont été distribués à Saint-Jean-des-Vignes

Samedi matin, les bénévoles du Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes s’étaient donné rendez-vous à la salle municipale Rue Pierre Bridet pour participer à la distribution des colis de Noël aux aînés et handicapés du quartier. Plus de détails avec Info Chalon.

330 colis de Noël ont ainsi distribué ce samedi 16 décembre 2023, de 9 heures à 12 heures, nous indique Yvette Michelin, la présidente du Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes.

Une distribution qui s'est faite à la salle municipale Rue Pierre Bridet en présence de Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap, Monique Brédoire, la conseillère municipale chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, et Jade André, la Rosière 2023 et candidate à l'élection de la Reine du Carnaval de Chalon 2024.

(Photos gracieusement fournies par Yvette Michelin)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati