A Saint-Ambreuil, les aînés ont reçu leur panier de Noël

Un peu plus de 70 habitants de Saint Ambreuil ont déjà débuté les fêtes de fin d’année avec le panier offert et distribué par les élus. Un colis qui met en avant les produits locaux pour le plus grand bonheur des bénéficiaires avec les terrines escargots et foie de volaille, de l'Esat de Montret, le Comté fruité épicerie art de vivre à Lux, les petits sablés de Marie caramel de Boyer, la patamiel du Jardin de Sainbioze de Saint Léger sur Dheune, les chocolats de Caro d’Choc de St Ambreuil et les vins de la cave de Buxy

Rendez-vous est donné à tous les habitants samedi 23 décembre à partir de 14h30 à la salle des fêtes pour la visite du Père Noël autour d’un vin chaud et jus de fruits