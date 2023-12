La Jeune Chambre Economique de Chalon est dissoute faute d'effectif

Bien triste nouvelle que vient d’annoncer, Antoine Filipek, le dévoué Président de ce dernier exercice pour la « JCE », comprenez la Jeune Chambre Economique de Chalon sur Saône et sa Région.

Elle aurait dû fêter ses 60 années d’existence en 2023, puisque portée sur les fonds baptismaux nationaux et internationaux en 1963.

La Jeune Chambre Economique était une association, loi 1901, reconnue d’utilité publique, formée de jeunes de 1! À 40 ans qui osaient lancer des idées citoyennes, y réfléchir, les mettre en pratique, analyser leurs résultats et les proposer à la Communauté pour qu’à son tour elle s’en serve au service à ses habitants, adhérents, aux élus, voire aux entreprises.

Les membres de la JCE sont des citoyens responsables et le sont restés après l’âge atteint de 40 ans. Certains, à Chalon sur Saône, se sont engagés dans la vie municipale ou départementale, d’autres dans les différentes associations sportives, culturelles, sociales, afin de donner de leur temps au service des autres. D’autres ont dirigés ou gérés des entreprises, petites ou moyennes ou encore artisanales, mais aussi des commerces ou ont été actifs dans le tissu économique du Chalonnais.

La Jeune Chambre Economique de Chalon est, sur le plan national et international, un creuset de citoyenneté pour ces hommes et ces femmes responsables qui croient :

- Que la personne humaine est la plus précieuse des richesses

- Que la liberté des individus et de l’entreprise assure mieux la justice économique.

- Que la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations.

- Que la liberté doit s’appuyer sur la loi et non sur l’arbitraire

- Et que l’humanité constitue l’oeuvre la plus noble d’un vie.

Tel est le Crédo des Jaycees du monde entier.

Alors oui aujourd’hui, tous ceux qui ont fondé la Jeune Chambre de Chalon, qui sont encore de ce monde; toutes celles et tous ceux qui ont participé au cours de ces années à des actions concrètes de la JCE, pour n’en citer que quelques-unes : le dossier de la déviation de Chalon, avant l’arrivée de l’autoroute; la mise en place du parcours du coeur à la plaine St Nicolas; le lancement de la Rue piétonne ( la grand Rue) à Chalon, une première en France; les Journées du Sport ou toutes les associations sportives se sont retrouvés plaine St Nicolas et dont la finalité est devenue le Forum des associations et bien d’autres encore que des plus jeunes ont en mémoire.

Tous doivent être tristes de voir la Jeune Chambre Economique dissoute. Mais un phénix peut toujours renaître de ses cendres. Il appartient aux jeunes de 18 à 40 ans, désireux de s’engager dans la vie citoyenne, par des idées d’actions réalisables, de reprendre les commandes, Il suffit d’un bonne dizaine de volontaires pour démarrer et ensuite à chacun de coopter celle ou celui qui sera dans l’esprit de ce Crédo de la Jeune Chambre Internationale international.

Pour ma part je ne peux que remercier l’esprit de la Jeune Chambre pour ce qu’il m’a donné et qui est une excellente école de formation pour l’Homme.

Jean-Claude Reynaud

Président de la JCE de Chalon 1979-1980

Sénateur de la Jeune Chambre Internationale

N° 26630