AVIS DE DECES - Madame Nadine DESMIS

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE



Linda et Marc MILANESE, Kevin et Charline LOPEZ, Bryan et Aurore LOPEZ, Dylan,

ses enfants et leurs conjoints ;

Anyanka, Ethan, Théana, Eileen, Dorian, Médéa,

ses petits-enfants ;

Jeanine DESMIS, sa maman ;

ainsi que toute la famille;

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Nadine DESMIS

La cérémonie sera célébrée mardi 9 janvier 2024, à 15h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Pas de plaques.

Nadine repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.