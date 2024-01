"C'est notre esprit de solidarité qui nous rend fort..." rappelle Annie Sassignol pour lancer 2024

"C'est notre esprit de solidarité qui nous rend fort et qui fait de Champforgeuil un lieu où il fait bon vivre. Ici, la solidarité est une action plus qu'un mot" a rappelé Annie Sassignol, en guise de propos introductifs à ses voeux 2024, en présence des élus du conseil municipal, des élus du conseil municipal des jeunes, des représentants d'associations, des nouveaux habitants et de quelques chefs d'entreprises. L'élue champforgeuillaise a insisté sur l'ambition de "bâtir une communauté solidaire" à l'heure où les tensions sociales sont plus que jamais palpables sur fond de crise inflationniste, ou " des idéologies malsaines qui voient le jour".

Annie Sassignol est revenue sur l'une des fiertés communales, à savoir son centre d'accueil pluriel, "pour répondre aux besoins des parents et des seniors". "Harmonie et sécurité" sont au coeur du projet communal, "on fera preuve de la détermination nécessiare".

L'élue a bien sûr évoqué les polémiques liées à l'installation d'un skate parc sur la commune de Champforgeuil. "La fin d'année a été mouvementée mais toutefois bénéfique". Un projet qui a été le fruit "d'une intense concertation des jeunes avec les élus avec le concours d'une association chalonnaise". Malgré l'animosité de quelques riverains, Annie Sassignol a déjà prévenu, "on a décidé de maintenir le projet mais dans une zone de loisirs dédiée".

Laurent Guillaumé