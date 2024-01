Championnats de Bourgogne de tir sportif (10 mètres) qualificatif pour les Championnats de France : Les clubs de Chalon-sur-Saône et Chatenoy-le-Royal se partagent de nombreux podiums.

Le photoreportage info-chalon .com !

Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2024, 32 clubs et 290 tireurs s’étaient donnés rendez-vous au Cosec nord, Route de Demigny à Chalon-sur-Saône, pour disputer une compétition de tir sportif qualificative pour les championnats de France qui se dérouleront du 12 au 17 février à Tarbes.

Un événement sportif qui était organisé par la STEP de Chalon-sur-Saône (Société de Tir et d’Education Physique), par la ligue de Bourgogne de tir et par le club de tir sportif de Chatenoy-le-Royal. Les nombreux concurrents venant des départements de l’Yonne, de Côte d’Or, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire se sont livrés des véritables duels pour se classer avec le meilleur nombre de points possibles afin d’accéder aux qualifications des championnats de France.

Aussi, dimanche, à 15 heures 45, avait lieu la remise des récompenses en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Rochette, Conseiller Municipal, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs et aux sports, Jean Luc Durand, vice-président de l’O.M.S et de Thierry Thevenet, président de la STEP…

Extrait de l’allocution de Thierry Thevenet : « Je tiens à souhaiter au nom de la Ligue de Bourgogne nos meilleurs vœux à toutes les personnes qui étaient à Chalon mais aussi sur les autres sites sans forcément passer dans ce gymnase. Je remercie Monsieur le Maire de sa présence parmi nous aujourd’hui ainsi que Bruno Rochette, Délégué au monde associatif et Jean Luc Durand, Vice- président de l’O.M.S. je tiens aussi à remercier l’ensemble des bénévoles des deux clubs organisateurs qui sont Chalon et Chatenoy-le-Royal qui ont participé et qui ont travaillé depuis jeudi pour certains. Donc merci à tous ces bénévoles d’avoir concouru au bon déroulement de cette manifestation. Nous avions des championnats sur trois sites cette année, d’abord ici au gymnase Cosec à Chalon, au stand de tir à chalon pour ce qui était pour les cibles mobiles et le handisport et sur Chatenoy-le-Royal pour l’arbalète field le pistolet vitesse et le standard. On a eu sur le weekend 450 tirs effectués par 290 tireurs qui venaient des quatre départements de Bourgogne […] Je voulais aussi remercier la présence des 30 arbitres répartis sur les 3 sites qui ont officié tout le weekend, merci à vous. Merci aussi à tous les tireurs qui sont venus en chalonnais pour chercher une qualification pour les Championnats de France qui auront lieu du 12 au 18 février à Tarbes et où j’espère on aura un nombre important de tireur bourguignon. Merci à vous tous et on vous donne rendez-vous au fur et à mesure de la saison sportive sur nos différents championnats. Sachez que vous viendrez à nouveau dans ce gymnase au mois de mars pour les écoles de tir. Je vous souhaite une nouvelle fois tous mes vœux et les vœux de la ligue pour cette nouvelle année et j’espère que l’on aura beaucoup de médailles lors de ces Championnats de France. Je vous remercie et bonne saison! ».

Le Maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret précisait à l’assemblée nombreuse que la ville de Chalon attache une grande importance à pouvoir développer l’esprit sportif sur Chalon, ville de 47 000 habitants, qui compte plus de 16 000 licenciés et 120 clubs recensés ce qui donne l’engouement du sport qui ne fait que grandir ici à Chalon. Il se félicitait que les clubs de Chalon et de Chatenoy-le-Royal s’entendent toujours aussi bien ! Puis il clôturait son allocution en ces termes : « Je souhaite à tous une très belle année sportive avec ce grand et bel esprit des J.O de Paris 2024 parce que l’olympisme représente une valeur bien pratiquée dans notre région par qui l’on sait, cette valeur olympique, malgré toutes les difficultés techniques qu’on nous annonce sur le J.O,mérite de fleurir d’abord parce que dans un monde en guerre avoir des compétitions qui se passent bien, c’est aussi des signes d’espoir et aussi parce que c’est le rayonnement de la France. C’est donc vraiment le vœu que je nous forme collectivement que cette année olympique soit une belle année et que nous la vivions intensément là où nous sommes. Mesdames, Messieurs, je vous remercie beaucoup et belle année 2024 ! ».

Pour Thierry Thévenet, il était temps d’annoncer les classements.

Voici quelques podiums des lauréats présents :

Arbalète field cadets garçons 18 mètres : 1er Manon Jeannet (Chatenoy-le-Royal) 536 points

Arbalète field 18 mètres dames : 2ème Cécile Le Floch (Chatenoy-le-Royal) 552 points

Arbalète field 18 mètres sénior : 1er Jacques Mangematin (Chatenoy-le-Royal) 577 points

Pistolet 10 mètres cadets filles : 2ème Célestine Dritch (Chatenoy-le-Royal) 423 points

Pistolet 10 mètres dames 1 : 2ème Pauline Beacco (CTP Côte d’Or) 530 points

Pistolet 10 mètres dames 2 : 2ème Cécile Le Floch (Chatenoy-le-Royal) 534 points

Pistolet 10 mètres dames 3 : 2ème Brigitte Custodio (Sentinelle Brienon) 340 points

Pistolet 10 mètres séniors 1 : 1er Romain Louvet (CTP Côte d’Or) 550 points et 3ème Jérôme Guillot (Chatenoy-le-Royal) 544 points

Pistolet 10 mètres séniors 3 : 2ème Daniel Guillot (Chatenoy-le-Royal) 545 points

Pistolet vitesse 10 mètres dames 1 : 3ème Pauline Beacco (CTP Côte d’Or) 18 points

Pistolet vitesse 10 mètres dames 2 : 1ère Françoise Tiphine (Nuits-St-Georges) 17 points, 2ème Géraldine Michel (Chatenoy-le-Royal) 16 points

Pistolet vitesse 10 mètres séniors 1 : 1er David Guillot (Chatenoy-le-Royal) 24 points, 2ème Jérôme Guillot (Chatenoy-le-Royal) 23 points

Pistolet vitesse 10 mètres séniors 2 : 1er Mihaita Peiu (Nevers) 25 points, 3ème Vincent Chapuis (Chatenoy-le-Royal) 17 points

Pistolet vitesse 10 mètres séniors 3 : 1er Daniel Guillot (Chatenoy-le-Royal) 17 points, 3ème Jean-Pierre Augy (Nevers) 13 points

Pistolet standard 10 mètres dames 1 : 1ère Pauline Beacco (CTP Côte d’Or) 337 points

Pistolet standard 10 mètres dames 1 : 1ère Cécile Le Floch (Chatenoy-le-Royal) 325 points, 3ème Géraldine Michel (Chatenoy-le-Royal) 312 points

Pistolet standard 10 mètres séniors 1 : 1er Jérôme Guillot (Chatenoy-le-Royal) 353 points

Pistolet standard 10 mètres séniors 2 : 1er Mihaita Peiu (Nevers) 356 points

Pistolet standard 10 mètres séniors 3 : 1er Daniel Guillot (Chatenoy-le-Royal) 338 points, 2ème Alex Tshui (Step Chalon-sur-Saône) 329 points

Carabine 10 mètres cadets filles : 3ème Manon Jeannet (Chatenoy-le-Royal) 567,6 points

Carabine 10 mètres cadets garçons : 2ème Elouan Williot (Clamecy) 587,8 points

Carabine 10 mètres juniors filles : 2ème Noémie Rollin (Decize) 583,6 points

Carabine 10 mètres dames 1: 2ème Constance Pin (Step Chalon-sur-Saône) 604, 4 points

Carabine 10 mètres dames 2: 2ème Katia Bonvalot (Step Chalon-sur-Saône) 442, 9 points

Carabine 10 mètres dames 3: 1ère Nicole Lefaucheux (Step Chalon-sur-Saône) 370,4 points, 3ème Yvette Gorecki (Decize) 339,2 points

Carabine 10 mètres séniors 1 : 1er Thomas Billotte (ST Hery Yonne) 611,5 points

Cible mobile 10 mètres séniors 2 : 1er Armando Conceicao (Step Chalon-sur-Saône) 520 points

Cible mobile mixte 10 mètres séniors 2 : 1er Armando Conceicao (Step Chalon-sur-Saône) 339 points

Para-tir carabine 10 mètres debout potence (SH2) séniors 1 : 1er Stéphane Bruckert (Step Chalon-sur-Saône) 603,5 points, 3ème Sébastien Bret (Mâcon) 580,2 points

Para-tir carabine 10 mètres couché potence (SH2) séniors 1 : 1er Stéphane Bruckert (Step Chalon-sur-Saône) 627 points, 2ème Sébastien Bret (Mâcon) 595,6 points.

Clin d’œil à l’ensemble des lauréats.

Aux arbitres,

A la délégation de Chatenoy-le-Royal

A la délégation chalonnaise de la Step

Classement par équipe avec le photoreportage info-chalon.com

J.P.B