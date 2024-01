12ème journée de Fédérale 2 (Poule 1) : RTC 19 – Le Creusot Olympique 16 : Portés par un public survolté, les chalonnais héroïques remportent le derby.

Découvrez le résumé d’un match à suspense qui s’est joué jusque dans les dernières secondes. Le photoreportage info-chalon.com

Dimanche 14 janvier2024, à 15 heures, sur son terrain fétiche Louis Brailly, le RTC (Rubgy Tango Chalonnais) recevait à domicile lors de la 12ème journée de fédérale 2, match retour, l’équipe du Creusot positionnée à la 3ème place du championnat et qui restait sur une belle victoire obtenue à Saint Claude (Jura) sur le score de 26 à 27.

Un Derby que les chalonnais n’ont pas eu la chance de remporter depuis de nombreuses années tant la suprématie du Creusot sur le club chalonnais était sans égale. Des chalonnais de plus, qui restaient sur deux défaites de suite, une, le 10 décembre à domicile contre le XV de la Dombes 17 à 22 et une sévère correction à Nantua 63 à 6 lors de la 11ème journée.

Donc vous l’aurez compris, une reprise de championnat de tous les dangers pour le club chalonnais qui se devait d’obtenir un résultat pour ne pas plonger en fin de tableau et lutter pour la relégation en fin de saison. L’orgre creusotin allait-il se faire terrasser par le petit poucet chalonnais ?

Terrain : Souple, boueux, parfois glissant

Condition atmosphérique : Temps froid 1°

Vent : S.E 10 Km/h

Affluence : 600 personnes

Entraineurs Chalon-sur-Saône : Benoit Renaud et Christophe Cabadaïs

Adjoint de terrain Chalon : Mathieu Verdreau

Entraineur pour Le Creusot : Eric Catinot

Adjoint de terrain le Creusot : Laurent Martin et Brice Sarranao

Arbitrage de champs : Bon arbitrage de Monsieur Wissam Baamara (LIGUE IDF)

Représentant Fédéral : Laurent Royer (LIGUE BGFC)

Carton jaune pour Chalon-sur-Saône : Simonato (10’)

Carton jaune pour le Creusot : Chevalier (46‘), Goyaux ( 65‘)

Rentrées à Chalon-sur-Saône : Guy et Lemercier (46’), Mennweg et Ferrare (52’), Greneron G et Greneron M (58’), Genevois (63’)

Rentrée Pour Le Creusot : Touahri et Goyaux (53’), Roméro (56’), Bardiau (73), Prevel (66’), Charles (76’).

Qui aurait misé sur une victoire chalonnaise en fin de première mi-temps ? Mais cette équipe de Chalon a une âme et surtout elle ne lâche jamais rien à domicile car comme le disent les supporters chalonnais : « ici, ici, c’est Chalon ! ». Et si la première mi-temps fût creusotine, la deuxième fût entièrement chalonnaise !

Résumé (début du match 15 H 15)

Le match débute sur un rythme effréné de l’équipe du Creusot qui campe directement dans le camp chalonnais pour obtenir une pénalité suite à un ballon maintenu sur regroupement. Une pénalité située à 35 mètres, légèrement coté gauche des poteaux chalonnais est transformée par Catinot (Chalon 0 Le Creusot 3, 1’). Les chalonnais sont alors dominés dans plusieurs compartiments du jeu, en touches, sur les rushs… et c’est tout naturellement que le creusotin demi-ouverture Dechaume trouve l’ouverture dans la défense chalonnaise avant de se faire plaquer dans les 15 mètres chalonnais. Suite au regroupement, les chalonnais se mettront une nouvelle fois à la faute et les visiteurs obtiendront une pénalité transformée par Catinot (Chalon 0 Le Creusot 6, 11’). Sur le renvoi des chalonnais ce sont les creusotins qui se mettent à la faute sur la récupération et une pénalité à 25 mètres des poteaux sera sifflée en faveur des chalonnais et transformée par Girard (Chalon 3 Le Creusot 6, 14’). Chalon en infériorité numérique (14) subit dans l’entrejeu et sur un contre rondement mené suite à une touche perdue, ce sont les creusotins qui vont déborder par les ailes la défense chalonnaise et marquer un essai par l’arrière Galletier. Essai qui sera transformé par Catinot (Chalon 3 le Creusot 13, 17’). Chalon dominé qui se met une nouvelle fois à la faute sur une mêlée en progression et la pénalité sifflée à 40 mètres, côté gauche des poteaux sera transformée par Catinot (Chalon 3 Le Creusot 16, 24’). Une nouvelle fois sur le renvoi ce sont les visiteurs qui se mettent à la faute sur la récupération et une pénalité à 25 mètres, côté gauche des poteaux sera sifflée en faveur des chalonnais et transformée par Girard (Chalon 6 Le Creusot 16, 26’). Chalon dominé mais qui ne rompt pas, obtient néanmoins une pénalité suite à un creusotin qui a joué le ballon au sol à la main, mais la pénalité située à 47 mètres des poteaux sera ratée par Girard (35’). C’est donc sur le score de 6 à 16 en faveur de l’équipe du Creusot que la mi-temps sera sifflée

Une seconde mi-temps de folie !

On ne sait pas ce qui s’est dit dans les vestiaires chalonnais mais les joueurs tangos sortent transfigurés et conquérants dans tous les secteurs de jeu : Rushs, raffuts, pénétrations, débordements… Ils vont littéralement camper dans le camp des visiteurs pour ne jamais en ressortir face à des creusotins médusés de voir une telle détermination. Les chalonnais d’entrée de jeu poussent et obtiennent une pénalité à 25 mètres face aux poteaux qui sera ratée par Girard (45’). Les visiteurs acculés dans leur défense vont une nouvelle fois se faire sanctionner d’une pénalité pour hors jeu de position et qui sera transformée par Girard (Chalon 9 Le Creusot 16, 47’). Sur une rare incursion de l’équipe du pays minier, Chalon se fait sanctionner d’une pénalité à 48 mètres, côté droit des poteaux, pour un placage haut mais celle-ci sera ratée par Catinot (51’). Chalon continu sa domination et obtient une nouvelle pénalité à 20 mètres face aux poteaux qui sera transformée par Girard (Chalon 12 Le Creusot 16). Chalon qui n’est plus qu’à un essai tente par tous les moyens mais n’y arrive pas même en supériorité numérique. Pourtant les tangos vont faire lever tous leurs supporters à la 74’ quand Greneron par un petit ballon piqué au-dessus de la défense des visiteurs, voit l’ailier chalonnais Simonato aplatir le cuir mais malheureusement trop tard, le ballon étant sortit de la zone d’essai. Ce n’est que partie remise car c’est le seizième homme qui va rentrer en jeu et sonner une nouvelle fois la révolte des joueurs ‘Tango’, avec des supporters déchaînés dans les tribunes qui scandent : « ici, ici, c’est chalon ». Les joueurs se sentent poussés par un public plein d’ardeur et le graal arrivera à la dernière minute de jeu. Après une longue domination dans le camp creusotin et une multitude de tentative de débordement à gauche et à droite, après un maul en force qui sera contré par les visiteurs et un regroupement en milieu de terrain à 25 mètres du camp visiteur, Greneron récupère le cuir et va lancer rapidement sur le côté droit de l’attaque chalonnaise son centre qui va servir ses 3/4 et pour terminer le rapide ailier chalonnais Simonato, qui ira aplatir le cuir dans le coin de l’embut des visiteurs. Essai en coin qui sera transformé par Girard (Chalon 19 Le creusot 16, 81’).

L’arbitre sifflera alors la fin de la rencontre sur ce score Chalon 19 Le Creusot 16

Sur le scénario du match : C’est l’abnégation chalonnaise qui a fini par payer face à l’attentisme creusotine. Les visiteurs ont pêché par orgueil d’un match qu’ils croyaient avoir gagné, alors que les chalonnais déterminés n’ont rien lâchés dans un match qu’ils croyaient perdu ! Après des années de disette contre l’équipe du Creusot, les chalonnais ont réussi un véritable exploit de battre cette équipe visiteuse qui n’en doutons pas jouera les qualifications en fin de saison. Mais pour Chalon, les préoccupations étaient ailleurs : il fallait absolument mettre un terme à cette spirale de défaites, marquer des points pour le classement et rendre les terres chalonnaises inviolables pour cette nouvelle saison 2024. Objectifs remplis, donc félicitations aux joueurs, entraineurs, éducateurs et dirigeants !

Côté chalonnais, on a aimé : Si toute l’équipe est à féliciter car cette victoire est collective avant tout, on a aimé le travail infatigable de Boillereaux et Ferrare. Berthou et Spinel des valeurs sûres, les bonnes rentrées de Guy et Lemercier. Simonato qui a pris du volume de jeu et qui donne la victoire aux siens, Girard précieux défenseur et botteur. Mais un joueur a crevé l’écran et a été au-dessus du lot du côté chalonnais comme visiteurs, c’est Renzullo, le pilier, qui a fait un travail phénoménal.

Côté du Creusot, on a aimé : Les percussions de Muntz, les puissants Wakanwiga, Shreuder et Ali, Dechaume un demi-mêlée qui a de la vista, Catinot une valeur sûre, Gaelletier bon défenseur et la bonne rentrée de Touhari.

Pour cet avant match, 350 personnes ont mangé au réceptif chalonnais !

