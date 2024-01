Cérémonie réussie du 129ème concours des vins de la Côte chalonnaise et du Couchois 2024

52 médailles d’or ont été décernées pour 20 domaines !

Mercredi 17 janvier à partir de 19 heures, à la Maison des vins, 2 promenade Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône, organisé par l’Union Agricole et Viticole du 129e concours, l’Union Agricole et Viticole de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône et le Lycée d’Enseignement Général et Technologique de Fontaines, se déroulait la cérémonie de la mise à l’honneur des médaillés d’OR du 129ème concours des vins de la Côte Chalonnaise, du Couchois 2024.

Un événement qui était animé par Roberto Bino et s’est déroulé en présence d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de l’agglomération de Chalon, d’Alain Gaudray, Conseiller Départementale représentant le Président André Accary, de François Legros, Président de l’Union Agricoles et Viticole de l’arrondissement de Chalon-sur-Saône, de Roelof Ligtmans, Président de la Maison des Vins assisté de Jean-Charles Bezin, Directeur de la Maison des Vins, de Jean-Pierre Goron, Directeur Départemental du Territoire, de Pierre Botheron Directeur et Anne Gonthier Présidente du Lycée d’Enseignement Général et Technologique de Fontaines, des directeurs des caves de Buxy, de Genouilly, de Bissey-sous-Cruchaud et de nombreux viticulteurs de la Côte Chalonnaise.

Une manifestation qui avait pour but de promouvoir les vins de la Côte Chalonnaise et du Couchois, ainsi que de maintenir les liens entre les acteurs de la filière viticole.

Le concours en chiffres : 502 échantillons, représentant 48 Domaines-négoces, 265 dégustateurs pour 52 médailles d’Or pour des millésimes de 2022 à 2024, ce qui représente environ 20 Domaines.

Après un discours de présentation de la Maison des Vin par Roelof Ligtmans,

Extrait du discours de François Legros : « C’est la première fois que l’on organise cet événement en l’honneur des médaillés ‘Or’ du concours où je rappelle que sur 502 échantillons, il y a eu 52 médailles d’Or d’attribuées pour 20 Domaines de la Côte Chalonnaise, du Couchois et des Maranges. Bravo et félicitations à tous pour votre travail dans les vignes, au cuvage, à la cave pour arriver à cette reconnaissance et récompense. Grâce à vous, notre région est aussi à l’honneur, le concours des vins ayant été créé en 1880 et il a pu renaître après 3 années d’arrêt, c’est pour cela que c’est sa 129ème édition.

Nous avons voulu dynamiser la communication sur votre réussite, en vous réunissant dans cette belle salle de la Maison des Vins de Chalon-sur-Saône qui nous est prêtée. L’année prochaine, ce sera dans une salle du Couchois pour alterner. C’est un moment privilégié pour goûter vos vins, encore échanger entre nous et en espérant que la presse fasse honneur à votre réussite ainsi qu’au concours des vins.

Il est beaucoup plus facile d’arrêter que de recommencer… Recommencer, c’est chose faite, en effet, la journée de samedi a été une belle réussite dans son ensemble, tout le monde est reparti très content et désirant poursuivre. Je rappelle que le concours des vins est une organisation associative, l’U.A.V, ce n’est pas une entreprise privée gestionnaire de l’événement, ce sont des bénévoles qui préparent tout : du montage au démontage… encore merci au lycée de Fontaines (Anne Gonthier, Pierre Botheron, Sébatien Desmichel et Anne Vandelle), aux élèves de Davayé, à tous les bénévoles. Merci aussi au Grand Chalon pour les plantes et les tables, merci par avance au Conseil Départemental pour son aide sous forme de subvention octroyée aux manifestations territoriales. Encore bravo à vous, bonne dégustation et bonne soirée ! ».

Alain Gaudray : « Amis viticulteurs, le Département ne peut que se réjouir de ce genre de manifestation qui rassemble les 3 côtes, la Côte Chalonnaise, le Couchois et les Maranges. C’est vraiment dans cette dynamique là, que le Département se réjouit pour faire la promotion de l’attractivité de notre territoire. Naturellement à partir du moment où on est dans la politique générale du Département avec cette attractivité et quelque part l’oenotourisme qu’on a fait aussi valoriser au Département avec notamment la plate-forme ‘Route 71’, vous aurez les aides attendues […] Le Président André Accary et Madame Roblot en charge du tourisme sur le Département, donneront une suite favorable à votre dossier. Alors merci aussi à la Maison des Vins de vous accueillir tous et de créer ce lien qui est nécessaire dans le monde viticole […] Les millésimes 2022 et 2023 sont bons et plein d’espoir et l’année 2024, on espère qu’elle soit dans la même continuité. Mais si on regarde un petit peu plus loin aussi, le Département se réjouit qu’en 2025, les Maranges vont accueillir la ‘Saint Vincent Tournante’ et je crois que vous y travaillez déjà chers amis vignerons des Maranges. Cela sera une grande fête et là encore le Département sera à vos côtés pour pouvoir construire cette fête populaire, pour qu’elle soit vraiment à la hauteur et qu’elle face rayonner notre département. Voilà, le Département vous souhaite une excellente année 2024 et que cela pisse sous les pressoirs ! ».

S’en suivait l’allocution d’Olivier Tainturier,

L’annonce de tous les récipiendaires,

Et pour terminer la soirée dégustation

(Liste des médailles d'Or dans le photoreportage info-chalon)

