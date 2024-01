AVIS DE DECES - Monsieur Frédéric MORUZZI

CHÂTENOY-LE-ROYAL



Anthony et Sophie, Emeraude, Thedy, ses enfants ;

Lina, Ezio, ses petits-enfants ;

Colette et Mario †, ses parents ;

Florence et Dominique,

sa sœur, son beau-frère

et leurs enfants

ainsi que toute la famille,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès

Monsieur Frédéric MORUZZI

survenu le 16 janvier 2024, à l'âge de 59 ans.

La cérémonie sera célébrée mardi 23 janvier, à 13 h 15, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs ni plaques.

Condoléances sur registres.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.